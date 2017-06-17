Bunu yapan insan olamaz!

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Olayla ilgili jandarmaya haber verdiklerini kaydeden Tekçe, "Daha önce de bir köpeğimiz kustuktan sonra ölmüştü ancak biz zehirlendiğini aklımıza getirmedik. Bugün iki köpeğimizi daha ölmüş olarak bulunca konuyu kolluk kuvvetlerine bildirdik" dedi.

TÜFEKLE VURULUYOR

Mahalledeki başıboş köpeklerin tüfekle vurulduğunu da ileri süren Tekçe, "Bu mahallede hayvanlara yönelik sistemli bir katliam başladı. Sahipli köpekler zehirleniyor, sahipsiz köpekler ise tüfekle vuruluyor. Bunun adı resmen katliam. Şu an mahallede 4'e yakın sahipsiz köpek kayıp" diye konuştu.

TESPİT YAPILACAK

Köpeklerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için harekete geçtiklerini kaydeden Tekçe, şöyle dedi:

"Veterinerimiz köpeklerimizin neden öldüğünü resmi olarak tespit edecek. Bu olayla ilgili 2 kişiden şüpheleniyoruz. Zaten o isimleri de ilgili kurumlarla paylaştık''

(Hürriyet)