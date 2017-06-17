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Bunu yapan insan olamaz!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Gökdere mahallesinde ikamet eden Emine Tekçe, evlerinin önünde besledikleri 2 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. 2 gün önce Ankara'da 12 köpek ve 1 kedi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından katledilmişti. Yine İstanbul'da 'nesli tehlikede' olarak tanımlanan, yetişkin 214 santimetre uzunluğundaki erkek bir Afalina türü yunus, 4 Haziran'da Tarabya sahiline ölü olarak karaya vurmuştu. Yunusun av tüfeğiyle katledildiği tespit edilmişti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:30
Bunu yapan insan olamaz!

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Olayla ilgili jandarmaya haber verdiklerini kaydeden Tekçe, "Daha önce de bir köpeğimiz kustuktan sonra ölmüştü ancak biz zehirlendiğini aklımıza getirmedik. Bugün iki köpeğimizi daha ölmüş olarak bulunca konuyu kolluk kuvvetlerine bildirdik" dedi.

TÜFEKLE VURULUYOR

Mahalledeki başıboş köpeklerin tüfekle vurulduğunu da ileri süren Tekçe, "Bu mahallede hayvanlara yönelik sistemli bir katliam başladı. Sahipli köpekler zehirleniyor, sahipsiz köpekler ise tüfekle vuruluyor. Bunun adı resmen katliam. Şu an mahallede 4'e yakın sahipsiz köpek kayıp" diye konuştu.

TESPİT YAPILACAK

Köpeklerin kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için harekete geçtiklerini kaydeden Tekçe, şöyle dedi:
"Veterinerimiz köpeklerimizin neden öldüğünü resmi olarak tespit edecek. Bu olayla ilgili 2 kişiden şüpheleniyoruz. Zaten o isimleri de ilgili kurumlarla paylaştık''

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:30
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