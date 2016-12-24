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‘Bunu sadece Türkler yapardı’

Hollanda basını, Vodafone Arena’daki maça geniş yer verdi. Wesley Sneijder, “Böyle bir birlikteliği sadece Türkler gösterebilir” dedi. Jan Olde Riekerink de "Organizasyon harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi burası güzel bir ülke... Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor" açıklamasını yaptı.

‘Bunu sadece Türkler yapardı’
Eklenme: 24 Aralık 2016, 02:30
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Süper Lig'in yıldızlarının şehitler için bir araya geldiği maç sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da büyük ses getirdi... 50 milyon liranın üzerinde gelir elde edilen organizasyona özellikle Hollanda basını geniş yer verdi. Özellikle Galatasaraylı Wesley Sneijder'in açıklamalarına yer veren gazeteler, yardım maçının hedefine ulaştığını vurguladı. Hollanda basınına konuşan Sneijder maçta yaşadıklarından çok etkilendiğini söyledi. Yıldız futbolcu, "Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Fakat böyle bir dönemde bu birlikteliği de sadece Türkler gösterirdi. Gollerin ardından tribüne gidip asker selamı verdik. Ben de 4 yıldır burada yaşıyorum. Ailemle birlikte yaşananlar nedeniyle çok üzgünüz" ifadesini kullandı.

RIEKERINK DE ORGANİZASYONU ÖVDÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de dünkü basın toplantısında şehitler için oynanan maça değindi... Hollandalı hoca, "Organizasyon harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi burası güzel bir ülke... Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor. Bu duruşu göstermek lazım. Bu organizasyondan dolayı emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

 

 

SNEİJDER'İN SÖZLERİ MANŞET OLDU

Galatasaraylı Wesley Sneijder'in maç öncesi "4 yıldır buradayım. Artık kendimi Türk gibi hissediyorum" diye konuşması Hollanda basınında da geniş yer buldu. Gazete, televizyon ve internet siteleri Sneijder'in sözlerini manşetten duyurdu.

 
Etiketlerwesley sneijderHollanda basınıaçıklamaTürkiyeterördayanışma
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