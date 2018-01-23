Zeytin Dalı’nın harekat planı 3 ay sürdü

Afrin’in terörden arındırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın ince planlaması aylar sürdü. Harekatın hazırlığı ve ilk planlamaları, Genelkurmay Başkanlığı komuta merkezinde gerçekleştirildi. Çok iyi hazırlanmış bir planlama, koordinasyon ve müşterek harekat konseptinin oluşturulmasının ardından harekat planlamalarında 3 ay önce düğmeye basıldı. Verilen talimatla hazırlıkları başlatan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, sık sık sahadaki hazırlıkları kontrol etti, ÖSO güçlerinin ve TSK personelinin hazırlıklarıyla birebir ilgilendi.

GENİŞ KAPSAMLI İSTİHBARAT



Bu süre içerisinde İHA’lar ile görüntü istihbaratı, MİT ile koordineli sinyal istihbaratı ile ÖSO’dan sağlanan insan istihbaratı toplandı. Terörist örgüt PKK/PYD-YPG hedefleri, ormanlık ve dağlık araziler ile özellikle meskun mahal kenarlarında bulunan mağaralar, sığınaklar, komuta merkezleri, barınma yerleri ile silah ve mühimmat depolarının koordinatları İHA’lar, yerel unsurlar, MİT istihbaratı ve sınır gözetleme vasıtaları tarafından teker teker tespit edildi.



ÖNCE YIPRATTI SONRA İMHA ETTİ



Tüm istihbarat bilgilerinin toplanması ardından harekat, top atışlarıyla yıpratma süreci ve son olarak cumartesi günü hava harekatıyla başlatıldı. Terörist hedeflerin cinsine göre hangi hedefin hangi tür mühimmatla imha edeceği belirlendi. Harekatın başladığı andan itibaren de hedefler tam isabet vuruldu.



TERÖRİSTLERİ STRATEJİSİYLE ŞAŞIRTTI



Korgeneral Temel, tüm bu koordinasyonun ardından da PKK/PYD-YPG, KCK ve DEAŞ’a son darbenin vurulması için Türk Askeri ve ÖSO güçlerine “gir” emri verdi. Terörist örgütler, “bir gece ansızın” denilen harekatın gündüz saatlerinde başlaması, hareketliliğin olduğu bölgelerin çok dışında noktalardan sınırın geçilmesi gibi şaşırtmacalara hazırlıksız yakalandı. Zeytin Dalı Harekatı, izlenen stratejiyle de teröristleri şaşırttı. (Yeni Şafak)