Bunu hiç beklemiyordu… Akşener’e şok!

Geçen yıl MHP genel başkanlığına adayken partiden ihraç edilen Ümit Özdağ, yeni bir siyasi oluşum kurulması için çalışma halinde olduklarını söyledi. Özdağ, yeni parti kurulması için yürütülen süreçte Meral Akşener ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Bizim öncülüğümüzde olacak ama sadece MHP'den ayrılanlar bir parti oluşturmuyor. Ama bizim öncülüğümüzde olduğu da açık. Bunun çalışmasını yapıyoruz" diye konuştu.

PARTİDE OĞAN YOK

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Özdağ ve Akşener gibi MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan ise kurulacak yeni partide yer almayacağını söyledi.

MHP BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK

MHP Kurultayında aday olacağını belirten Oğan, MHP'de bir "kurultay hesaplaşması" yapılmadan yeni parti fikrinin çok başarılı olmayacağını savundu ve Ekim ayına çekileceğini tahmin ettiği parti kurultayının beklenmesi gerektiğini belirtti. Oğan, "MHP'de kurultayın 18 Mart 2018'den daha erken bir tarihe alınacağını, muhtemelen Ekim 2017 gibi MHP'nin olağan kurultayının erkene alınmış bir şekilde yapılacağını düşünüyoruz. Öncelikle MHP içinde "mücadelenin zorlanması" gerektiğini düşünüyoruz. Kurultaydan bir netice çıkmaz ve Türk milliyetçilerine bütün kapılar kapanırsa" diğer alternatiflerin masaya yatırılıp değerlendirilebilir. Bizim şu an bütün çalışmalarımız MHP'nin olağan kurultayına yönelik. Biz ve ekip arkadaşlarımız bütün enerjimizi yeni parti veya yeni oluşum yerine MHP'de genel başkanlık mücadelesine vermiş durumdayız" dedi.

FEYZİOĞLU DA ‘ YOKUM’ DEDİ

Öte yandan MHP'nin muhalif isimlerinin kuracağı partiye katılacağı öne sürülen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ise iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin bir yazılı açıklama yapan Feyzioğlu, "Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarının ve bağımsızlıklarının korunması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir. Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim" dedi.