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Bunu deyince herkes şaşırdı! Telefondaki mesajı bile inkar etti...

Siirt  Valiliğini abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu  93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam edildi. Sanık eski uzman  onbaşı Mehmet Karaçay, darbe girişimi gecesinde cep telefonundan gönderdiği, "Biz  şimdi gidiyoruz vali ve emniyet müdürünü almaya" yazılı mesajı inkar etti.

22 Ağustos 2017 Salı 16:13
Bunu deyince herkes şaşırdı! Telefondaki mesajı bile inkar etti...

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz  2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan,  aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına  devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda  görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay  Necati Metin duruşmaya katılmazken, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay  İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile savunmasını yapan tutuksuz sanıklar ve  avukatları duruşmada hazır bulundu.

"TELEFONUM YENİYDİ, TELEFON AZİZLİĞİ OLABİLİR"

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur  Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Mehmet Karaçay, göreve kısa süre önce  başladığını söyledi.

"Meskun mahal" operasyonu gerekçesiyle Siirt'e geldiklerini fakat olay  gecesi Valilik önüne götürüldüklerini savunan Karaçay, yaşlı bir adamın kendisine  yaklaşarak, "Sizin yaşınız başınız kaç? Darbe yapıyorsunuz?" diyerek uyardığını  belirtti.

Operasyon gerekçesiyle kendilerini Siirt'e getiren kişiler tarafından  kullanıldıklarını savunan Karaçay, "Meskun mahal için gelmiştik. Başımızdaki  İsmet Çehreli ne yapmaya çalışıyor, anlayamadık." dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Karaçay'a, 15 Temmuz gecesi daha Valilik önüne  gitmeden telefonundan kayıtlı olduğu bir WhatsApp grubuna, "Biz şimdi gidiyoruz  vali ve emniyet müdürünü almaya." şeklindeki mesajını sordu.

Kendisine yazdığı mesajın gösterilmesi üzerine Karaçay, "Vali ve  emniyet müdürünün emniyetini almaya gidiyoruz' demişim. Ben bunu kabul etmiyorum.  Telefonum yeniydi, telefonun azizliği olabilir." diye konuştu.

Bunun üzerine hakim Caner Kaner, Karaçay'a tepki göstererek, "Gayet  düzgün yazmışsın. WhatsApp'a geldiği zaman güzel güzel konuşuyorsunuz, duruşmaya  geldiğinizde susuyorsunuz?" dedi.

"KAFANIZA BİR ŞEY DANK ETMEDİ Mİ?"

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski  uzman onbaşı Gökhan Sarıca da "meskun mahal" operasyonu için Siirt'e  geldiklerini, güvenliğini almaya gittikleri Valilik önünde halkın tepkisiyle  karşılaştıklarını öne sürdü.

"Aralarında sarhoşlar vardı, içki kokusu geliyordu. Bana, 'Sen  FETÖ'cüsün, Vatan hainisin.' diyenler oldu." ifadesini kullanan sanık Sarıca,  halktan bazılarının da kendilerini kışkırtmak istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine hakim Kaner, "Sizi neden kışkırtmak istesinler ki? Size  bir şey anlatmak istemiş olamazlar mı? Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşları  gördüğünüzde kafanıza bir şey dank etmedi mi?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

"VURUN, ARKANIZDA BEN VARIM" EMRİ

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski   uzman onbaşı Halil İbrahim Duru da Valilik binası önüne geldiklerinde halkın  tepkisiyle karşılaştıklarını söyledi.

 Vatandaşların kendilerine telefondan bir şeyler göstermeye çalıştığını aktaran Duru, çok karışık bir durum olduğu için o anda olayların farkına  varamadığını savundu.

Eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin  kendilerine, "Vurun, arkanızda ben varım." dediğini aktaran Duru, buna rağmen  emre uymadıklarını iddia etti.

Tutuksuz sanık savunmalarının alınmasına yarın devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay  Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de  aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç",  "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:13
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