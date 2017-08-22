Bunu deyince herkes şaşırdı! Telefondaki mesajı bile inkar etti...

Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin duruşmaya katılmazken, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile savunmasını yapan tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

"TELEFONUM YENİYDİ, TELEFON AZİZLİĞİ OLABİLİR"

Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Mehmet Karaçay, göreve kısa süre önce başladığını söyledi.

"Meskun mahal" operasyonu gerekçesiyle Siirt'e geldiklerini fakat olay gecesi Valilik önüne götürüldüklerini savunan Karaçay, yaşlı bir adamın kendisine yaklaşarak, "Sizin yaşınız başınız kaç? Darbe yapıyorsunuz?" diyerek uyardığını belirtti.

Operasyon gerekçesiyle kendilerini Siirt'e getiren kişiler tarafından kullanıldıklarını savunan Karaçay, "Meskun mahal için gelmiştik. Başımızdaki İsmet Çehreli ne yapmaya çalışıyor, anlayamadık." dedi.

Mahkeme başkanı, sanık Karaçay'a, 15 Temmuz gecesi daha Valilik önüne gitmeden telefonundan kayıtlı olduğu bir WhatsApp grubuna, "Biz şimdi gidiyoruz vali ve emniyet müdürünü almaya." şeklindeki mesajını sordu.

Kendisine yazdığı mesajın gösterilmesi üzerine Karaçay, "Vali ve emniyet müdürünün emniyetini almaya gidiyoruz' demişim. Ben bunu kabul etmiyorum. Telefonum yeniydi, telefonun azizliği olabilir." diye konuştu.

Bunun üzerine hakim Caner Kaner, Karaçay'a tepki göstererek, "Gayet düzgün yazmışsın. WhatsApp'a geldiği zaman güzel güzel konuşuyorsunuz, duruşmaya geldiğinizde susuyorsunuz?" dedi.

"KAFANIZA BİR ŞEY DANK ETMEDİ Mİ?"

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Gökhan Sarıca da "meskun mahal" operasyonu için Siirt'e geldiklerini, güvenliğini almaya gittikleri Valilik önünde halkın tepkisiyle karşılaştıklarını öne sürdü.

"Aralarında sarhoşlar vardı, içki kokusu geliyordu. Bana, 'Sen FETÖ'cüsün, Vatan hainisin.' diyenler oldu." ifadesini kullanan sanık Sarıca, halktan bazılarının da kendilerini kışkırtmak istediğini öne sürdü.

Bunun üzerine hakim Kaner, "Sizi neden kışkırtmak istesinler ki? Size bir şey anlatmak istemiş olamazlar mı? Ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşları gördüğünüzde kafanıza bir şey dank etmedi mi?" diyerek sanığa tepki gösterdi.

"VURUN, ARKANIZDA BEN VARIM" EMRİ

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Halil İbrahim Duru da Valilik binası önüne geldiklerinde halkın tepkisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Vatandaşların kendilerine telefondan bir şeyler göstermeye çalıştığını aktaran Duru, çok karışık bir durum olduğu için o anda olayların farkına varamadığını savundu.

Eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin kendilerine, "Vurun, arkanızda ben varım." dediğini aktaran Duru, buna rağmen emre uymadıklarını iddia etti.

Tutuksuz sanık savunmalarının alınmasına yarın devam edilecek.

Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek, yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.