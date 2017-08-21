Bunu da yaptılar… Hac ve Umre turlarında vurgun!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca işletmelere dağıtılmak üzere Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) verilen ek kotalarda usulsüzlük yapıldığını belirten HURSAB, ek kota ve şehit vizelerinin birkaç tur işletmesi arasında paylaşıldığını savundu.

USULSÜZLÜK YAPILIYOR

Tur işletmelerinin TURSAB yönetimi sebebiyle zor durumda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “Haklarımızı koruması gerekenlerin, ilgili kurumlarda haklarımızı savunmadığı, uçak satma, yandaşlarına fazladan hac vizesi talep etme, işletmeleri boyunduruğa alma ve akçeli işlerden başka bir çalışma yapmadıkları ortadadır" denildi.