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Bunu da yaptılar… Hac ve Umre turlarında vurgun!

Hac ve Umre seyahatlerinde faal rol oynayan tur işletmelerinin uğradığı büyük haksızlık Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği'nin (HURSAD) açıklamasıyla gün yüzüne çıktı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:28
Bunu da yaptılar… Hac ve Umre turlarında vurgun!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca işletmelere dağıtılmak üzere Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) verilen ek kotalarda usulsüzlük yapıldığını belirten HURSAB, ek kota ve şehit vizelerinin birkaç tur işletmesi arasında paylaşıldığını savundu.

USULSÜZLÜK YAPILIYOR

Tur işletmelerinin TURSAB yönetimi sebebiyle zor durumda kaldığına dikkat çekilen açıklamada, “Haklarımızı koruması gerekenlerin, ilgili kurumlarda haklarımızı savunmadığı, uçak satma, yandaşlarına fazladan hac vizesi talep etme, işletmeleri boyunduruğa alma ve akçeli işlerden başka bir çalışma yapmadıkları ortadadır" denildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:28
  1. Türsab
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