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Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!

Tam da verilen rolü oynuyor, tümüyle inkar ediyorlar. FETÖ'nün alçak darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik açılan davada 486 sanığın yargılanmasına 2. günde de devam edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:35
Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!

Hala FETÖ taimatlarına göre hareket ediyorlar. Davanın dün görülen 2. duruşmasında darbegirişiminin 3 nolu sanığı Kemal Batmaz'ın savunması tamamlandı. Batmaz'ın 15 Temmuz2016 gecesi 143. Filo'ya girmesi ve burada Hakan Evrim'in kendisine selam vermesi soruldu.
"ÜS KOMUTANININ SİVİLE SELAM VERMESİ..."

 

Bazı gazilerin avukatı Hasan Oğuz Altınkaynak, sanıklardan eski Akıncı Üssü Komutanı Hakan Evrim'in Batmaz'a üs koridorunda başıyla selam vermesine atfen, "Üs komutanı olan bir askerin sivil birine selam vermesi mantıklı mı?" sorusunu yöneltti.

"ASKERLİĞİ BEDELLİ YAPTIM"

Batmaz, askerliğini bedelli olarak 21 gün yaptığını bildirerek, "Onun ben selam olup olmadığını da bilmiyorum. 21 gün bedelli askerlik yapan birisi olarak onun selam olup olmadığını da bilmiyorum. Bedelli eğitiminde o şekilde bir selam görmedim." diye konuştu.

HAKAN EVRİM DE GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİYİ YANİ KENDİNİ TANIYAMADI!

Bir sanık avukatı da Mahkeme Başkanı Selfet Giray'a "Görüntülerde, kendisinin kabul etmediği ancak bilirkişinin Kemal Batmaz olduğunu söylediği şahsın yanında bulunan kişi Tuğgeneral Hakan Evrim. Evrim'e bu görüntülerdeki kişilerin kim olduğunu ve Batmaz'ı tanıyıp tanımadığının sorar mısınız?" dedi.

Mahkeme Başkanı Giray'ın soruyu yönelttiği sanık Hakan Evrim, "Ben Kemal Batmaz'ı ne gördüm ne de tanırım." cevabını verdi. Başkanın, "Peki yanındaki siz misiniz?" sorusu üzerine Evrim, "Beni andırıyor; ancak kesin olarak 'Benim' diyemem" dedi. Hakan Evrim'in bu cevabı salonda gülüşmelere ve farklı tepkilere neden oldu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:35
  1. Hakan Evrim Batmaz
  2. sivile selam veren general
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