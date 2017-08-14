Bunlar Türk askeri olamaz! FETÖ'cü eski binbaşı: Polis gelirse ateş serbest, vurun

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin açılan ve sanıklar arasında eski Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun’un da olduğu davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsünde görülen davaya sanıklar ve avukatları ile müştekiler katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Çağatay Taha Çolakoğlu 15 Temmuz öncesinde kursiyer teğmen olduğunu belirterek, sabah saatlerine kadar nöbetine devam ettiğini söyleyen Çolakoğlu, sabah saat 06.00 sularında yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Ertuğrul binbaşı bizi nizamiye önünde topladı ve 'Arkadaşlar gelen olursa ateş serbest. Bunun için hat düzenine geçeceğiz, birbirimizi vurmamak için' dedi ve buraya kim gelebilir diye sordu. 'Eğer gelirse polis gelir. Polis gelirse ateş serbest, vurun' dedi. Bizi hat düzeni olarak dağıttıktan sonra ayrıldı."