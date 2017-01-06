Bunlar PKK’nın deposundan çıktı… Asker kıyafetiyle saldırı planlıyorlar!

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj elbiseleri, teröristlerin asker kıyafeti ile saldırı planladığına yönelik şüpheleri artırdı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinin güneyinde gerçekleştirilen, "Bayrak 36 Müşterek Birlik Operasyonu" kapsamında, Yolçatı köyü sınırları içerisindeki Hoydanagevren Tepe bölgesinde tespit edilen 4 ayrı silah ve mühimmat deposunda yapılan aramada M-16 piyade tüfeği, biksi makineli tüfek, 26 uzun namlulu silah, makineli tabanca, havan, 50 havan mühimmatı, 17 el bombası, anti tank lav silahı, 240 uçaksavar fişeği, 188 doçka uçaksavar fişeği, 4 bin 320 uzun namlulu silah fişeği, aydınlatma fişeği, 5 roketatar, 105 roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 200 piyade tüfeği fişeği, 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, anti tank mayını, 15 tüp, 2 tonluk kriko, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme bulunmuştu.

Operasyonda ayrıca 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj elbisesi ele geçirilmesi dikkati çekti. Terör operasyonunda bulunan 5 astsubay ve uzman jandarma rütbeleri takılı askeri kamuflaj elbiseleriyle ilgili inceleme sürüyor.Kamuflaj elbiselerinin "asker kıyafeti" ile planlanan saldırılarda kullanılacağı ihtimalini değerlendiren güvenlik kaynaklarınca söz konusu kıyafetlerin nasıl temin edildiğine ilişkin de araştırma yapılıyor.

ASKERİ TESİSLERE SALDIRI MI PLANLIYORLARDI?

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar "Güvenlik kuvvetlerinin kıyafetlerinden istifade ederek güvenlik güçlerinin girip çıkabildiği yerlere rahatlıkla girip, oralarda eylem yapmayı planlıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Temel niyetin bu olduğuna işaret eden Ağar, bu tarz saldırıların benzerlerinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından yapıldığına dikkati çekti. Terör örgütü PKK'nın bu yönetimi terör örgütü DEAŞ'tan öğrendiğini belirten Ağar "Asker kılığında belki askeri tesislere belki de o üniformanın etki üretebileceği, sızmalara yardımcı olabileceği diğer kamusal alanlara girip bir eylem düşündükleri açık. Bunu planlamışlar. Eylem çeşitliliği ile ilgili her şey olabilir. Dikkat edilmesi gereken şey, asker üniforması giyip halkın üzerine asimetrik bir eylem yapabilir, 'asker halkı katlediyor' mesajını da vermek istiyor olabilirler" dedi.

SİLAH MÜHİMMATLARI YÜKSEK

Operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatların miktarına değinen Ağar, "Silah ve mühimmat yükleri olağanüstü yüksek. Muhtemelen baskıdan yani güvenlik kuvvetlerinin taarruz ruhu kapsamında dağlarda ortaya koymuş olduğu baskıdan dolayı bunlar dağlarda kullandığı silahlarını, mühimmatlarını gömüp, şehre indiklerine dair bir hava var. Belki baharda tekrar çıkacaklardı dağa." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişiminden kaynaklı bir istihbarat hassasiyeti olduğuna, güvenlik güçlerinin zaman zaman bu durumun mağduriyetini yaşadığına vurgu yapan Ağar "Şu anda DEAŞ'ın yapmış olduğu bir eylem PKK'ya, PKK'nın yapmış olduğu eylem DEAŞ'a, DEAŞ'ın ve PKK'nın yapmış olduğu eylemler FETÖ'ye, FETÖ'nün yapmış olduğu manipülasyonlar başta DEAŞ ve PKK olmak üzere diğer terör örgütlerine yarıyor. Bu sahadaki fotoğraf. Bu fotoğrafın üstündeki fotoğraf aslında yukarıdaki asıl hedef ve maksada hizmet ediyorlar" diye konuştu.