Bunlar ‘Otomobilin Ötesinde’… İşte geleceğin teknolojisi

Bu yıl 45'incisi düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı'nda geleceğin otomobilleri ve teknolojileri vitrine çıktı. Japon otomotiv firmalarının gövde gösterisi yaptığı fuarda, sürücüsüz ve bağlanabilir otomobiller ilk kez sergilendi. 64 yeni modelin dünya tanıtımı yapıldı.

AVRUPALI MARKALAR

'Otomobilin Ötesinde' sloganıyla düzenlenen fuara, 14 Japon markasının dışında Alpina, BMW, Citroen, DS, Mercedes-Benz, Peugeot, Smart, Renault, Volkswagen, Volvo Car gibi Avrupalı markalar da katıldı. İki yılda bir düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı'nı yaklaşık 800 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 2015'teki fuarı 812 bin kişi ziyaret etmişti.

OTOMOBİL DEĞİL SANKİ EĞLENCE MERKEZİ

Nissan'ın en dikkat çeken modeli otonom sürüş teknolojileriyle öne çıkan elektrikli SUV konsept aracı IMx oldu. Yüzde 100 elektrikli, 4 koltuklu crossover konsepti Nissan IMx, otonom sürüş özelliğine sahip.Nissan IMx, otomobil ile sürücü arasında daha güvenli, daha kullanışlı ve eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlayacak şekilde tasarlandı. Gösterge tablosunun üzerindeki panoramik kavisli ekran ve LCD panel, yolcuların dışarıdaki manzaranın keyfini çıkarmasına, video izlemesine veya biriyle uzaktan görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyan özel bir eğlence merkezi haline geldi.

MENZİLİ 1000 KM'YE ÇIKTI

Toyota, 2009'da başladığı hidrojen yakıt hücreli araç teknolojilerini geliştirmeye ara vermeden devam ediyor. 2014'te ilk yakıt hücreli otomobil Mirai'yi sunan marka, Tokyo Fuarı'nda yakıt hücreli Fine-Comfort Ride konsept aracını tanıttı, Konsept yaklaşık 1000 km'lik bir menzile sahip.

SAMURAY FERRARİSİ VİTRİNDE

Mazda 2017 Tokyo Otomobil Fuarı'nda iki konsepti otomobil severlerin beğenisine sundu. Kai Concept, gelecek Mazda modelleriyle ilgili fikir verirken, Vision Coupe, minimalist Japon estetiğini gözler önüne seriyor. Mazda'nın büyük ilgi gören konsept modeli Vision Coupe'ye Japon Ferrarisi benzetmesi yapıldı.

SÜRÜCÜNÜN YETENEĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Mıtsubıshı Motors, tamamen elektrikle çalışan ve yapay zeka ile desteklenen e-Evolution Concept'in dünya prömiyerini yaptı. Konsept aracın beynini, sürücünün yeteneklerini güçlendiren Yapay Zeka (AI) sistemi oluşturuyor. Sözel bir rehberlik fonksiyonu, AI sisteminin sürücüye bilgi aktarmasına ve sürüş ustalığını geliştirmesine izin veriyor

YENİ NESİL SPORCU

Honda, Tokyo Otomobil Fuarı'nda elektrikli Honda Sports EV Concept modelinin dünya tanıtımını gerçekleştirdi. Honda Urban EV Concept ile aynı platformu paylaşan araç, benzersiz silueti, bünyesinde barındırdığı yaşam tarzını tasarımına da yansıtan görünümü ve zarif hatlarıyla duyguları harekete geçiren yeni nesil bir spor otomobil olarak öne çıkıyor.

2020'DE YOLA ÇIKACAK

Subaru, 45'inci Tokyo Otomobil Fuarı'nda VIZIV Performance Concept'i tanıtarak yakın gelecekte yollara çıkacak yeni Subaru Global Platformunu taşıyan modellerine dair ipuçlarını gözler önüne sermeye devam ediyor. VIZIV Performance Concept'teki sistemlerin 2020 yılına kadar seri üretim otomobillere aktarılması planlanıyor.