Bunlar mı devlet kuracak? Sıkıyı görünce topuk yaptılar

16 Ekim'de Irak ordusunun Türkmen kenti Kerkük'teki Peşmergeye yönelik operasyonu sırasında PKK'lı teröristler de silahlı olarak sokağa çıkmışlardı. Peşmerge'nin bir kısmının çekilmesinin ardından ortada kalan PKK'lı teröristler de kısa sürede kaçarak şehri terk etmişlerdi. O anlara ait cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler yayınlandı.

Sıkıyı gören PKK'lı teröristler bir süre sonra araçla kaçmaya başlıyor. Araç önden giderken, arkadan koşarak araca yetişmeye çalışan teröristler görülüyor. PKK'lı teröristler, Irak askerlerinin o caddeye gelişi üzerine araçlara binerek, Türkmen kenti Kerkük'ten kaçıyor.