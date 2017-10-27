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Bunlar mı devlet kuracak? Sıkıyı görünce topuk yaptılar

Kerkük operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

27 Ekim 2017 Cuma 17:47

16 Ekim'de Irak ordusunun Türkmen kenti Kerkük'teki Peşmergeye yönelik operasyonu sırasında PKK'lı teröristler de silahlı olarak sokağa çıkmışlardı. Peşmerge'nin bir kısmının çekilmesinin ardından ortada kalan PKK'lı teröristler de kısa sürede kaçarak şehri terk etmişlerdi. O anlara ait cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler yayınlandı.

Sıkıyı gören PKK'lı teröristler bir süre sonra araçla kaçmaya başlıyor. Araç önden giderken, arkadan koşarak araca yetişmeye çalışan teröristler görülüyor. PKK'lı teröristler, Irak askerlerinin o caddeye gelişi üzerine araçlara binerek, Türkmen kenti Kerkük'ten kaçıyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 17:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • MilliyetciMilliyetci59 dk önce
    40yildir erkek kadin coluk cocuk savasiyolar yigidi oldur hakkini ver.bizim cumhurbaskaninin oglu askerden kacarken bunlarin kadinlari bile askerlik yapiyo.ben dusmanimin bile delikanlisina saygi gosteririm.bilalle buragida askere almak lazim.
  • Na kim Na kim 1 sa önce
    Bu adı kalleş yaratık bunlar burdakilerde aynı kalleş köpekler soysuzlar etek giyer bunlar türkiyede en iyi yaptığı iş ....tefecilik
  • Milletin iradesiMilletin iradesi1 sa önce
    Sende onlar gibiymissinki gözünde itleri büyütmüssün.
  • resulresul1 sa önce
    Yalanciler pkk 30 seneden beri Türkiye karşı savaşyorsa kerkükteki çatışma olmadan nasıl kaçar. O kacanlar olsa olsa talebinı yanlısı hainlerdır. kaçıyorlar.
  • mazlummazlum2 sa önce
    Bunları gözümüzde çok büyütmüşüz çok bunlar bildiğin ödlek miş ya
  • xxxxxx3 sa önce
    etekleri acildi yani
  • alaettin alaettin 3 sa önce
    gavuru silahını sıcağına simardi lar
  • Erdoğan Erdoğan 3 sa önce
    En iyi bildikleri kaçmak ve etek giymek. Erkekçe şavaşmak nerde.
  • Abdullah. Abdullah. 3 sa önce
    SIHAları gönderip bombalicaksın bu korkak ve fırsatçı yaratıkları.
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