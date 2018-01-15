Bunlar hangi milletin profları?

Profesörlük unvanlarının arkasına saklanarak millete tepeden bakmayı kendilerine adeta görev edinen sözde akademisyenlerin hezeyanlarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Övgün Ahmet Ercan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında milleti ve milletin evlatlarının teröristlere karşı verdiği destansı mücadeleyi karalamaya çalıştı. Ercan, “Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır. Ya açlıktan ölürler bu insanlar. Ya savaşta şehit olacaksın gazıyla ölürler” şeklinde alçakça ifadeler kullandı.



“YOKSULLAR YA AÇLIKTAN ÖLÜR YA SAVAŞTA”



İstanbul Teknik Üniversitesi’nde jeofizik profesörü olan Ercan, depremlerin etkilerinin konuşulduğu programda, alakasız bir şekilde konuyu ekonomik durumu iyi olmayan insanlara getirdi. Ercan, ‘Onun oyuyla benim oyum bir mi olacak?’ hezeyanlarını hatırlatırcasına, “Bakın, yoksulluk ve geçim sıkıntısı varsa eğer, sen depremde ölecek ilk insanlardansın. Yoksul bir insan, geçim sıkıntısı olduğu için eğitimi yoktur. Kime oy vereceğini bilmez yoksul insan. Hayat görüşü, yaşam görüşü oldukça dardır” ifadelerini kullandı. Hezeyanları bunlarla da sınırlı kalmayan sözde profesör, Güneydoğu’da ve Suriye’de terör örgütlerine göz açtırmayan kahraman askerlerimiz içinse, “Savaşta bunlar ölürler. Ya açlıktan ölürler bu insanlar. Ya savaşta şehit olacaksın gazıyla ölürler. İnsanları izliyoruz burada; PKK’ya karşı savaşta hiçbir zengin çocuğu var mı? Hep yoksullar ölür” şeklinde konuştu.



ŞEHİTLERİMİZE DİL UZATMIŞTI



Daha önce de Nurşen Mazıcı isimli profesör bozunt usu, camilerimizle ve 15 Temmuz şehidlerimizle ilgili alçakça ifadeler kullanmıştı. Mazıcı, Haziran 2016’da Ramazan ayında katıldığı bir televizyon programında, küstah bir şekilde camilerimize saldırarak, “Şu an Türkiye’de 600 milyonun ibadetine yetecek kadar cami var. Ben başbakan olsam 70 milyonun ibadetine yetecek kadar camiyi bırakıp geri kalanları da okullara dönüştürmeyi düşünüyorum” demişti. Mazıcı, daha önce de hiçbir padişahın cariyesiyle nikahı olmadığını öne sürmüş ve padişahlara ‘Veled-i zina’ benzetmesi yapmıştı. Bu skandal açıklamalarından yaklaşık bir ay sonra gerçekleşen 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehid olan kahramanlarımızla ilgili olarak, “248 kişi öldürüldü, ben şehit demiyorum” şeklinde alçakça bir dil kullanmıştı.



ŞENGÖR, FATİH’E İFTİRA ATMIŞTI



Prof. Dr. Celal Şengör de, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda alçakça ifadeler kullanmıştı. Programda, Fatih Sultan Mehmed Hazretlerine ilişkin olarak haddini aşan sözler sarf eden Şengör, “Fatih’in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, ben Muhammed’in dediklerine inanmıyorum demiş. Bunu söyleyen Bayezid’in kendisi” şeklinde yalan ifadeler kullanmıştı.

BURAK BATTAL / İSTANBUL