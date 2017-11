Bunlar el kurutmuyor, bi'ton mikrop üfürüyormuş!

YENİ AKİT / EVİM EVİM GÜZEL EVİM SAYFASI - Genellikle alışveriş merkezlerinlerde bulunan hafa üfüren ve "jet kurutma makineleri" denilen gereçler, elleri kurutmuyor aksine bulunduğunuz ortamda ne kadar mikrop varsa hepsini toplayıp onları üfürüyor. Siz de safiyane ellerim kuruyor diye beklerken üfürülen mikropları soluyorsunuz!



Elimiz herhangi bir şeye değmeden, hava yoluyla elimizi kurutmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Ancak yapılan son araştırmalarda el kurutma makineleriyle alakalı işte bu sonuç ortaya çıktı. The Journal of Applied Microbiology dergisinde yayınlanan araştırmada, araştırmacılar, temas olmaksızın parmaklara sıcak hava üfleyen el kurutma makinelerinden hava örnekleri aldı. Yapılan analiz sonucunda jet kurutucuların diğer yöntemlere kıyasla daha uzak mesafelere daha fazla mikrop yaydıkları görüldü. Jet kurutma makinelerinin içinde bulunan mikrop sayısı inanılmaz boyuttaydı ve bunu soluyorduk!



İşin aslı, gündelik hayatımızda sıkça kullandığımız hatta çoğumuzun belki her gün kullandığı bu el kurutma makineleri mikropların üremesini sağlayabilecek sıcak hava üflemekte..



2014 yılından Tüketici Hukuku Enstitüsü Genel Sekteri ve Hijyen Konseyi Sözcüsü Mehmet İmrek: ‘"Bunun insan sağlığını ciddi derecede tehlikeye düşürmesi sebebiyle, bütün kurutma makinesi markalarına karşı toplatma davası açıyoruz" demişti. Davanın ne olduğuna dair bir bilgi edinemedik.



Kağıt havlu



Yine bu meseleyle ilgili GATA yaptığı bir araştırmada; el kurutma makinelerinin yaydığı ısı ile tuvaletlerdeki bütün zararlı bakterileri içinde tutup ortama yaydığı, bu bakterilerin solunum yoluyla bulaşıcı hastalıklara sebep olduğunu açıklamıştır. Aslında denklem çok basit şöyle düşünmek lazım bu makineler üfledikleri havayı dışarıdan almıyor. Yani tuvaletin içinde dönen havayı direkt olarak ellerinize, üstümüze, yüzümüze, burnumuza basıyor.



Londra’daki Westminster Üniversitesi uzmanları test yapmışlar. Test sırasında katılımcıların elleri öncelikle eldivenle kaplanıyor ardında da MS2 bakteriyofaj süspanyisonu ile yıkanıyor. Katılımcılar eldiven giydikleri ellerini bu madde ile yıkayıp teste başlıyorlar.



Jet hava kurutma makinelerinin, sıcak hava kurutmalılara göre 20, kağıt havlulara göre de 190 misli fazla virüs saçtıklarını belirliyorlar. Hatta kullanıldıktan 15 dakika sonra bile etrafa virüsleri saçmaya devam ettikleri tespit ediliyor. Jet hava kurutma makinesi, sıcak hava üfleyene göre 50, kağıt havluya göre de 100 mislinden fazla bakteriyi hâlâ etrafında barındırıyor. Hatta sıcak hava kurutucuları virüsleri 75 cm öteye sıçratabilirken bu jet hava kurutma makineleri 3 metreye kadar sıçratabiliyor..



Sonuç olarak bu araştırmalardan anlamış olduk ki umumi tuvaletlerde en güvenilir yöntem bir peçete veya kağıt havlu ile elleri kurulamak..