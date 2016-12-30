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Bunlar da tebessüm ettiren dernek isimleri

Türkiye genelinde, "Köyünü Özleyenler, Saunayı Sevenler, Ganyan Sevenler, Başı Ağrıyanlar, Kaynak Sularını Borudan Geçirme ve Bol Su İçirme, Tavşan Seven Şoförler" gibi ilginç isimlere de sahip 110 bin dernek faaliyet gösteriyor.

Bunlar da tebessüm ettiren dernek isimleri
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:14
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Türkiye genelinde, "Köyünü Özleyenler, Saunayı Sevenler, Ganyan Sevenler, Başı Ağrıyanlar, Kaynak Sularını Borudan Geçirme ve Bol Su İçirme, Tavşan Seven Şoförler" gibi ilginç isimlere de sahip 110 bin dernek faaliyet gösteriyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, faal olarak hizmet veren 109 bin 423 dernekten 22 bin 169'u İstanbul, 10 bin 383'ü Ankara, 6 bin 159'u İzmir'de bulunuyor. 

İlgi alanlarına ve amaçlarına göre bir araya gelen insanların kurduğu dernekler arasında birbirinden ilginç isme sahip sivil toplum kuruluşları da yer alıyor.

Tebessüm ettiren isimler

İsmi duyulunca insanları tebessüm ettiren sivil toplum kuruluşları arasında, "Ganyan Sevenler, Bursa Posta Güvercini Sevenler, Ötücü Uçucu Kuş Sevenler, Deve ve Deve Güreşlerini Sevenler, Özdeveciler ve Deve Güreşini Sevenler, Kuşçular ve Kuş Severler, Tayland-Hint-Brezilya-Japon Horozunu Koruma ve Yaşatma, Saunayı Sevenler, Başı Ağrıyanlar, Köyünü Özleyenler, Kaynak Sularını Borudan Geçirme ve Bol Su İçirme, Tavşan Seven Şoförler" dernekleri dikkati çekiyor.

Elde edilen gelirde İstanbul zirvede

Ülke genelinde 2015 yılı verilerine göre, dernekler çeşitli alanlardaki vergiye tabi faaliyetlerinden 10 milyar 192 milyon 634 bin lira gelir elde etti.

Bunda da aslan payını yine üç büyük şehir aldı. İstanbul'daki derneklerin 3 milyar 506 milyon 490 bin lira, Ankara'dakilerin 1 milyar 884 milyon 992 bin lira, İzmir'dekilerin ise 393 milyon 612 bin lira gelir elde ettikleri kayda geçti.

Üye sayısı 10 milyon 986 bin 550 olan derneklerde tam zamanlı 35 bin 692, üretilen proje kapsamında 8 bin 713, yarım zamanlı ise 3 bin 622 kişi olmak üzere 48 bin 27 kişi de istihdam ediliyor.

 

 

 
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