Bunlar da PYD’nin menfez fareleri

Türk silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yoğun bombardıman ve çatışmaların ardından düşürülen Burseya Dağı'nın zirvesine ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO birlikleri, terör yuvalarını bulmak için dağı köşe bucak aramaya başladı. İşgalci PYD’li teröristlerden arındırılan bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, birbirine bağlı tünel ve hendekler ortaya çıktı.



Teröristlerin, insan boyunda kazılan hendek ve tünelleri kaçış yolu olarak kullandıkları tespit edildi. Tünellerde bulunan gıda ve diğer yaşam malzemeleri, bölgeden gelen görüntülere yansıdı. Yoğun güvenlik önlemleri sayesinde gece saatlerinde dağa sızmaya çalışan PYD/PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı. Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda ÖSO birliklerinin bir PYD/PKK'lı teröristi yakalama anı cep telefonu görüntülerine yansıdı. Cep telefonu ile kaydedilen o anlarda, ÖSO birlikleri tarafından yakalanan teröristin etrafının sarıldığı anlar yer alırken, yakınlarda süren çatışmaların sesi de duyuluyor.

TUZAKLARDAN TEMİZLENİYOR



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda, önemli bir nokta olan Burseya Dağı önceki gün terör örgütü PYD/PKK’dan alınmıştı. Havadan uçaklar ve karadan tanklarla yapılan top atışlarının ardından yaşanan şiddetli çatışma sonrasında Burseya Dağı ele geçirildi. Birçok beton tünelin bulunduğu Burseya Dağı'na Türk bayrağı dikildi. Mehmetçik bugün ise ele geçirilen dağda teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcıları (EYP) etkisiz hale getirmek için bölgede çalışma başlattı. Teröristlerin özellikle tünellere tuzakladıkları bombaların etkisiz hale getirilmesi ve bölgenin tamamen temizlenmesi hedefleniyor. Dağda patlayıcı temizleme çalışmaları sürüyor.



Mehmetçik üs bölgesi kuruyor



PKK/PYD terör örgütü kontrolündeki Burseye Dağı, havadan ve karadan bombardımanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçtikten sonra hakim tepeleri çıkan Mehmetçik, Burseye Dağı'nda üs bölgesi oluşturuyor. Öte yandan; Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan ile 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, ele geçirilen Burseye Dağı'nda incelemelerde bulunduğu öğrenildi.