"Bunlar benim sadakamla, İslamımla oynadı, ihânet etti"

15 Temmuz gazisi ve Şehitler Camisi İmamı Hasan Hüseyin Akar, "Şahsımıza yapılmış bir kötülük olsaydı af yoluna gidilebilirdi. Ama bunlar Allah'a, dine, vatana, milletin öz değerlerine isyan ettiler." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerince geçen yıl 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişimi sırasında bombalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığında gazi olan Akar, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Darbe girişimi olduğu sırada televizyon ekranlarında "Özel Harekat'a bomba düştü" yazısını gördüğünü aktaran Hasan Hüseyin Akar, bunun üzerine görev arkadaşı şehit Mustafa Yaman ile telefonda görüştüklerini ve görev yerine gitmek üzere yola çıktıklarını ifade etti.

Akar, Başkanlığa geldiklerinde nizamiye girişinde özel harekat polislerinin toplandıklarını gördüklerini belirterek, şehit Zeynep Sağır'ın meslektaşlarına gerekli silah ve mühimmatı almaları için seslenişini duyduğunu söyledi.

Polislerin araçlara bindiği ve onları uğurlamak için bekledikleri sırada bomba atıldığını kaydeden Hasan Hüseyin Akar, araçların hepsinin yandığını ve binanın altında kaldıklarını anlattı.

"O gün burada göreve gidecek olan arkadaşlarla beraber olmanın güzelliği vardı." diyen Akar, şehit özel harekat polislerinde Allah'ın onlara vermiş olduğu vatan sevgisinin heyecanının olduğunu dile getirdi.

"Şehidine kurban Özel Harekat"

Hasan Hüseyin Akar, şunları kaydetti:

"Şahsımıza yapılmış bir kötülük olsaydı af yoluna gidilebilirdi. Ama bunlar Allah'a, dine, vatana, milletin öz değerlerine isyan ettiler. Şu an ben kürsüye çıktığım zaman bir Müslüman kardeşime diyemiyorum ki 'Falanın çocuğu garibandır, ona yardım edin' diyemiyorum. Çünkü bunlar benim sadakamla oynadı, bunlar benim İslamımla oynadı, bunlar benim öz değerlerime ihanet etti. Burada şehitliğe eren bütün kardeşlerimin hepsinin ayrı ayrı bir değeri vardı, bir kıymeti vardı. Genç genç kardeşlerimdi. 7 tane benim Nene Hatun bacım vardı onların içerisinde. Her birisi ayrı bir değer. Biz onlar için şöyle diyorduk; 'Mustafam, Mesutum, Önderim, nice Ahmetler, vatan için verdiğiniz hizmetler, şehidim yolunu Peygamber bekler. Şehidine kurban Özel Harekat."

Geçmişten günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin birçok şehit verdiğini anımsatan Akar, "Bu haince, şerefsizce, bizden görünüp de benim kendi silahımla, kendi uçağımla benim üzerime bomba atan, buradaki kardeşlerimize kıyım yapan bu şerefsizlere kimse hakkını helal etmesin, hakkımızı da helal etmiyoruz." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Akar, 3 ay boyunca hastanede tedavi gördüğünü anlatarak, yaralarının hepsinin geçtiğini ancak yaşananların yüreklerde bıraktığı acının bitmeyeceğini dile getirdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından kaleme aldığı şiiri okuyan Akar, "Siz hangi dine hizmet ediyorsunuz?" diye seslendi.

Hasan Hüseyin Akar, bombalı saldırının ardından kendisinin tanınacak halde olmadığını aktararak, birlikte görev yaptığı imam Mustafa Yaman'ın başını ellerinin arasına alarak uyandırmaya çalıştığını anlattı.

Bomba atıldığı sırada Özel Harekat Daire Başkanlığının girişinde kelimeişehadet seslerinin yükseldiğini aktaran Akar, o anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı.