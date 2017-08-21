Bunlar acı tarafı! İşte şekerin kanserden kalbe 18 zararı

Hep tatlı yanı yok. Bilim insanları tarafından en çok uyarı yapılan konuların başında şeker tüketimi geliyor. Genç, yaşlı herkesi olumsuz etkilediği belirtilen şekerle ilgili bilinmeyen pek çok da gerçek var. Örneğin depresyona yol açması, hipertansiyon hastaları için tuzdan daha da kötü olması, bağımlılık yapması... Kanada’da ‘Riders Digest’ dergisinin derlemesinde şekerin bilinmeyen 18 özelliği şöyle sıralanıyor.

1. Kalbe zararlı: Harvard Üniversitesi’nin 15 yıl boyunca binlerce Amerikalı üzerinde yaptığı araştırmaya göre günlük kalorilerinin yüzde 25’ini şeker oluşturan kişilerin kalp krizi riski nedeniyle ölme riski tüketmeyenlere oranla iki kat fazla.

2. ‘Şekersiz’ yazıyorsa sağlıklı olmayabilir: Meyve sularının yüzde 100 doğal olduğu belirtilse de içinde şeker vardır, lifli olmadığı için boş kalori anlamına gelir.

3. Demans bağlantısı var: Bath Üniversitesi’nden bilim insanları şekerli beslenme ve Alzheimer arasında moleküler bir bağ tespit etti.

4. Çocukları aşırı hareketli yapmıyor: Amerikan Tıp Birliği Dergisi’ndeki bir analizde şekerin çocukları aşırı hareketli yapmadığı ortaya konuldu.

5. Şekerli şekersizler: Bazı gıdalar sağlıklı seçenek gibi görünse de şaşırtıcı miktarda şeker içeriyor. Örneğin meyveli smoothie’ler, sıcak suya karıştırıldığında hazırlanan yemekler, meyveli yoğurtlar, yulaf ve salata sosları gibi...

6. Bağırsaklara zararlı: California Üniversitesi San Francisco Tıp Fakültesi’nden Prof. Laura A. Schmidt, şekerin vücuda verdiği zarar konusunda endişeli olduğunu söylüyor. Araştırmaların sonuçlarına göre sakarin ve aspartam gibi yapay tatlandırıcılar bağırsaktaki mikrobiyomlara zarar veriyor. Schmidt, ayrıca kilo almaya veya glikoz intoleransına yol açan bu maddelerin asla kullanılmaması gerektiğini belirtiyor.

7. Karaciğeriniz için alkol kadar tehlikeli: Çok fazla yediğiniz takdirde alkol içen kişilerin karaciğeri gibi karaciğeriniz yağlanabilir. Bunun belirtisi karın bölgesinin kilo alınmasıdır. İlerlediği takdirde karaciğer nakline bile ihtiyaç duyulabilir.

8. Hiçbir tatlandırıcı sağlıklı değil: Şekeri hayatından çıkarmaya çalışan kişiler balın iyileştirme gücünü veya akçaağaç şurubunun antioksidan faydalarını göz önüne alan çalışmaları ciddiye alabilir. Oysa uzmanlar her türlü şekerin şeker olduğunu, kararında kullanılması gerektiğini söylüyor.

9. Kanser hücrelerini besliyor: Teksas Üniversitesi’nden yapılan yeni bir çalışmaya göre şeker ve skuamöz hücreli karsinom arasında bir bağlantı olduğu tespit edildi, bunun da tedavi edilmesi zor ve tüm akciğer kanserlerinin dörtte birini açıkladığı kaydedildi.

10. Gece uykusuz bırakıyor: Journal of Clinical Sleep Medicine’da yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre daha az lifli yiyecek ve daha fazla doymuş yağla şeker yemek daha hafif ve zayıf uykuya yol açıyor.

11. Likit şeker içiyoruz: Waterloo Üniversitesi’nin 2017 raporunda, son 12 yılda enerji içeceklerinin satışlarının yüzde 638, özel kahvelerinkinin ise yüzde 579 arttığı belirtildi. Enerji içecekleri 84, spor içecekleri yaklaşık 40 gram şeker içerir.

12. Kolesterolü yükseltiyor: Sonuçları American Medical Association Journal’da yayımlanan 18 yaş üstü 8 bin 495 Amerikalı üzerinde 2010 yılında yapılan bir çalışmaya göre fazla şeker yiyenlerin kardiyovasküler hastalıklara yakalanma oranları artıyor.

13. Vücut kitle indeksini kötüleştiriyor: Reading Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi ve Arizona Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar İngiltere’de 39-77 yaşlarındaki bin 700 erkek ve kadının şekerini inceledi.

14. Gıda etiketleri şeker içeriğini gizleyebilir: Paket gıdaların etiketlerini mutlaka kontrol edin, zira krakerden mısır gevreğine pek çok üründe şeker bulunuyor. Bu da bilmediğiniz miktarda şeker aldığınız anlamına geliyor.

15. Nefesinizi tüketiyor: ABD’deki 146 bin 990 yetişkinden elde edilen veriler analiz edildikten sonra, günde en az iki kutu içecek tüketen yetişkinlerin solunum sorunlarına yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğu keşfedildi.

16. Tuzdan daha kötü: Amerikan Nefroloji Derneği Dergisi’nde yayımlanan bir araştırmaya göre, yüksek früktozluk bir beslenmenin, kan basıncınızı normalin üst sınırı olarak kabul edilen 120/80 eşiğinin üzerine çıkarabildiği bulundu.

17. Sizi üzer: Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi araştırmacıları, şekerler ve rafine edilmiş tahıllar içeren yiyecekleri yiyenlerin depresyonunu artırdığını ortaya koydu.

18. Bağımlılık yapabilir: Avusturalyalı araştırmacılar, vareniklin gibi nikotin ve kokain bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan uyuşturucuların, şeker bağımlılarının alışkanlıklarını atmaya yardımcı olmak için kullanılabileceğini keşfetti.