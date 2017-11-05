Bundan sonra para piyasalarında bizi neler bekliyor?

İSLAM MEMİŞ / YENİ AKİT EKONOMİ - Bu yılın son 3 ayında, para piyasalarında çetin günlerin yaşanacağı, döviz ve altın fiyatlarında sert dalgalanmaların devam edeceği öngörüsünde bulunmuştum. Görünen o ki, yıl sonuna kadar bu tablo değişmeyecek.

Yani yıl sonuna kadar kur, borsa ve faiz tarafında geniş bant aralığı görmeye devam edebiliriz. Zaman zaman iyimserliğin görüleceği para piyasalarında, agresif ve belirsiz fiyatlamaların biraz daha yoğun olacağına şahit olabiliriz.



Ekim ayının belirsizlik içinde geride kaldığı, Kasım ayının Aralık ayı beklentisini fiyatlayan, Aralık ayının da daha iyimser olacağını söyleyebiliriz. Kasım ayı, daha çok jeopolitik risklere odaklanacağımız bir ay olabilir. ABD-Kuzey Kore, ABD-İran, Türkiye-Suriye tarafından gelecek haberler bizim için daha önemli olacaktır. Terör örgütlerinin Türkiye’den tamamen temizlenmesine az bir süre kala terör eylemleri tekrar başlayabilir. DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin yeni eylem hazırlığında olması iç piyasalarda dikkatleri teröre çevirebilir. Ondan sebep Kasım ayında para piyasalarından çok, jeopolitik riskleri konuşabiliriz. Ancak sonuç itibariyle Türkiye’nin terör sorununu kökünden çözmesi, ekonomik anlamda çok başarılı olacağı bir dönemin milâdı olacaktır. Türkiye’nin önlenemez yükselişini terörle durdurmak isteyen oyun kurucular, yine başarısız olacaktır. Özellikle Türkiye’nin Suriye’deki operasyonları sınır güvenliği için çok önemli olduğundan gelişmeleri yakından takip edeceğim.



Döviz ve altın fiyatları dış etkenlerden dolayı değer kazanmaya devam edebilir. Önemli olan bu agresif yükselişlerde TCMB’nin almış olduğu tedbirler. Orta ve uzun vadede küresel ekonomiler Merkez Bankaları’na emanet! Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke Merkez Bankalarının kararları piyasaları direkt etkileyecek en önemli etken olacağını düşünüyorum. Ekim ayının son iki haftasında TL’nin döviz ve altın fiyatları karşısında değer kaybettiğini gördük.

BIST 100 endeksi yeni rekorları test etti

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun 3,40 Lira seviyesinden 3,84 Lira seviyesine yükselmesine rağmen, BIST 100 endeksi’nin 113 bin puana yükselmesine şaşırmayın. Çünkü; Dolar’ın karşılığında TL’nin halen ucuz olduğu söyleyebiliriz. Ve FAİZ! Faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede yabancıların Türkiye’yi bırakması şimdilik zor. Hem kur hemde faizden kazanan yabancı yatırımcılar, BIST 100 endeksini olumlu yönde desteklemeye devam edebilir.



Teknik olarak değerlendirdiğimiz zaman BIST 100 endeksinde hedef 120 bin puan. Ancak yükselişlerin devam edebilmesi için kâr realizasyonlarının yaşanması gerektiğini belirtmek isterim. Ondan sebep 90 bin-120 bin puan aralığı şimdilik geçerliliğini koruyor. Yakın zamanda BIST 100 endeksinde düşüşler görürsek şaşırmamalıyız. Bu sefer de hem borsada hem de dövizde düşüşleri konuşabiliriz. Bugün “Hem borsa hem de dolar nasıl olur da aynı anda yükseliyor?” diyorsak o günde tam tersini sorgulayabiliriz.



Grafikte göreceğiniz gibi 100 bin puandan başlayan yükseliş trendi, 113 bin puana kadar devam etti.



Boşlukların kapanması için 107 bin puana gerilemesi gerektiğini anımsatmak isterim.

Dolar/TL kuru, önce iç sonra da dış nedenlerden dolayı yükseldi

İç nedenlere baktığımızda ABD-Türkiye arasında yaşanan vize krizi, devamında Türkiye’nin Rusya ve İran ile ortaklaşa başlattığı Suriye operasyonları yükselişlerin bahanesi oldu. Eylül ayının ilk haftasında 3,40 Lira seviyesinin altına sarkan dolar, borcu olanlara iyi bir alım fırsatı vermişti.

ABD tarafından açıklanan verilerin olumlu gelmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi, yeni Fed başkanının fiyatlanması, avro/dolar paritesinin 1,1575 bandına kadar gerilemesi doların güç kazanmasına destek verdi. Yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunun 3,84 Lira seviyesine kadar yükselmesini şöyle değerlendirmek gerek: “Dolar sadece Türkiye’de değil, dünyada değer kazandı.” Dolar/TL kurunda kâr satışlarını görebiliriz. 3,80 lira seviyesinin altındaki kapanışlar kademeli olarak 3,70 lira, devamında ise 3,65 lira seviyelerine kadar devam edebilir. Bu seviyeler alış değil, satış fırsatı veriyor olabilir.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesiyle dolar/TL kurunda Kasım ayının yarısına kadar düşüşler yaşanabilir. Dikkat etmemiz gereken unsur, geniş bant aralığını unutmadan gözlemlemek. Yani 3,65-3,95 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Doların bir yatırım aracı olmadığını, döviz satın alarak kendi ekonomimize zarar verdiğimizi asla unutmamalıyız. Yurt içi piyasalarda döviz talebinin ya da döviz kurunun artması, yeni zamları beraberinde getirir!

‘Altın’da yükseliş devam edecek

Altının gram fiyatı ise Kasım ayının ilk işlem gününde 157,50 lira seviyesine yükselerek yeni rekor denemesini yaptı. Tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatı, dolar/TL kurundan almış olduğu destekle yükseldiği için düşüşler beklenebilir. Kademeli olarak altının gram fiyatı, 155, 153, 151 ve 149 Lira seviyelerine kadar gerileyebilir. Bu seviyeler yatırımcısına kısa vade için alım değil satış fırsatı verdiğini düşünüyorum. Altının gram fiyatı için, “ne yükseliş bitti ne de düşüş” diyebiliriz...Alım için sabırla beklemeyi tavsiye ederim. Yükselişlerde 165-170 Lira seviyelerinin test edileceğini de tahmin ediyorum.