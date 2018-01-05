Bundan daha asılsız bir haber üretilemezdi

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, 9 yaşındaki kız çocuklarının evlendirilebileceğine dair yapılan haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Diyanet ile alakalı daha asılsız bir haber üretilemezdi” dedi. TRT Haber’e konuşan Martı, “9 yaş, kız çocuklarının ergenliğe başladığı, ilk adım attığı yaştır. Ama bir insanın buluğa ermesi evlenebileceği anlamına gelir demek değildir. Sadece buluğa ermiş olmak bir insanın artık evlenebilme yetisini kazanması için yeterli değildir” dedi.



MONTAJLA ÇARPITTILAR



Yapılan asılsız haberlerde Dini Kavramlar Sözlüğünün birbirini işaret etmeyen iki farklı maddesinin bir kurguyla çarpıtılarak asılsız haber yapıldığını kaydeden Martı, hangi kitap olursa olsun cımbızlanarak iki farklı cümleyi bir araya getirip yeni bir kurguyla sunulduğu ifade etti. Bu durumun metnin hatasından ziyade bunu kurgulayarak haberleştiren ellerin hatası olduğunu belirten Martı, Din İşleri Yüksek Kurulunun görüşlerinin bu noktayla asla bağdaşmadığının vurguladı.



DİYANET DEFALARCA KARŞI ÇIKTI



Diyanet İşleri Başkanlığının erken yaşta evliliğe karşı çıkması hakkında en güçlü delilin, “Din Şûralarının ve İl Müftüleri Seminerlerinin sonuç bildirgeleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Martı, “Bütün müftülerimizin ortak deklare ettiği metinlerde kız çocuklarının erken yaşta ve zorla evlendirilemeyeceği kesinlikle net bir şekilde belirtilmiştir” diye konuştu. Diyanet’in en önemli çalışma alanlarından birisinin ailenin korunması olduğuna işaret eden Huriye Martı, şöyle devam etti:



AYAKLARI YERE BASAN EVLENSİN



“Kişinin kendi rızası dışında evlendirilmesi dinin onay vermediği bir durumdur. Ailenin korunması konusunda İslam dininin birtakım temel prensipleri var. Bu temel prensiplerle bağdaşmayan fetvayı Diyanet’in yayınlaması mümkün değildir. Bir insan kız olsun, erkek olsun evlenebilmek için mutlaka rüşt yaşına gelmelidir. Rüşt yaşına gelmiş olmak bir insanın kendi ayakları üzerinde durabilen, Allah ve toplum karşısında hayatının sorumluluğu alabilen, evliliğin anlamını sorgulayabilen olgunluğa erişmesi demektir.”