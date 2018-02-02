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Bundan da rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği okuma - yazma seferberliği Can Ataklı'yı rahatsız etti.

02 Şubat 2018 Cuma 14:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa görüntülü bağlanmışlardı. Program sunucusu Müge Anlı'nın dile getirdiği ‘Okuma-Yazma seferberliği' için programa bağlanan Erdoğan çifti, “Bu seferberlikte bizde varız” mesajı vermişlerdi.

Okuma - yazma seferberliği Can Ataklı'yı rahatsız etti. Halk TV'de konuşan Ataklı, 'Adam ne güzel yönetiyor. Her şeyi de biliyor. Bakın en son okuma – seferberliği de başlattı.' dedi. Türkiye'de okuma - yazma oranının yüzde 95 oldunu söyleyen Ataklı, Türkiye'nin yarısının okuma - yazma bilmemesi durumunda seferbelik ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ataklı, bu sözleriyle okuma - yazma seferberliğinden rahatsız olarak tek adam yönetimi algısı yarattı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:11
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. eşi Emine Erdoğan
  • İkraİkra20 dk önce
    Bu kim ya???tanimiyorum bile...ne demis ne demis...? 
  • Ruhi Ruhi 21 dk önce
    Ya bunlar manyak mi ya bu ne rezalet 
  • TÜRKTÜRK25 dk önce
    BATININ HEŞŞEYİNİ ALAN BU LAİL AYDINÇAĞDAŞ LAR BU BATI NASIL HAKINI RAHATETİRİYO BUNU ALMAK BUNLARIN AKLINA GEMEDİBİDE KULANILDIKLARINI KABULETMİYOLAR 
  • MuratMurat40 dk önce
    Bunlar cahil insandan faydalanmayı iyi bilir, “ben okudum sen okuma , ben ne diyorsam İnan “ mantığı bu. Cumhurbaşkanımız nefes alın dese , yok almayın diyecekler. Bunların işi pçlik :)
  • Sahin MustafaSahin Mustafa44 dk önce
    Can sen asagilik kompleksi olan bir sefilsin.artik dinlenmiyorsun degilmi?senin icin üzülüyorum.biliyorum ilgi bekliyorsun.alaka istiyorsun.insanlar sana bakip seninle konussun istiyorsun lakin!!!!!!!bu milletin senden daha önemli isleri var.kusura bakma.kendi kendine oralarda eşelen dur.solucan ara yemek icin.olurmu can!!!!
  • HamidoHamido47 dk önce
    Bu Can atakl denen mahluk fitnenın önce gidenidir.
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