Bundan da rahatsız oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa görüntülü bağlanmışlardı. Program sunucusu Müge Anlı'nın dile getirdiği ‘Okuma-Yazma seferberliği' için programa bağlanan Erdoğan çifti, “Bu seferberlikte bizde varız” mesajı vermişlerdi.

Okuma - yazma seferberliği Can Ataklı'yı rahatsız etti. Halk TV'de konuşan Ataklı, 'Adam ne güzel yönetiyor. Her şeyi de biliyor. Bakın en son okuma – seferberliği de başlattı.' dedi. Türkiye'de okuma - yazma oranının yüzde 95 oldunu söyleyen Ataklı, Türkiye'nin yarısının okuma - yazma bilmemesi durumunda seferbelik ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Ataklı, bu sözleriyle okuma - yazma seferberliğinden rahatsız olarak tek adam yönetimi algısı yarattı.