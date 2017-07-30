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Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna bereket getirdi

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde elde edilen Kemah tuzunun üretimi, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin etkisiyle iki kat arttı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:28
Bunaltıcı sıcaklar Kemah tuzuna bereket getirdi

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki tesislerde elde edilen "Kemah Tuzu"nun üretimi, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin etkisiyle iki kat arttı.

İlçede Natürel Kaynak Tuzu Üretim Tesisi'nde üretilen tuz, dağlardaki doğal kaynaklardan akarsular aracılığıyla tesise geliyor ve biriktirme havuzlarında işlenerek kullanılabilir hale getiriliyor.

İşçilerin sıcak altında zahmetli uğraşları sonucu üretilen Kemah tuzu, Doğu Anadolu ve çevredeki iller başta olmak üzere İstanbul, Ankara ve İzmir'in de yer aldığı birçok kentte satışa sunuluyor.

Yörede 3 bin yıldır üretildiği belirtilen ve lezzetinin yanı sıra gıda ürünlerinin raf ömrünün uzatılmasını sağlayan Kemah tuzu, yörede peynirciler, yaylacılar ve salamuracılar tarafından tercih ediliyor.

Hava sıcaklığı tuzun üretiminde önemli

Tesis sahibi Metin Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tuz üretiminde hava sıcaklığının önem taşıdığını belirterek, ''Hava sıcaklığı yörede 40 dereceye kadar ulaştı, bu da haliyle üretimimize yansıdı. Geçen sene havalar yağışlı ve soğuk olduğu için üretim düşüktü. Bu sene havaların ısınmasıyla tuz üretimimiz geçen yıla oranla iki kat arttı.'' dedi.

Kemah tuzu, ağır metal barındırmıyor

Tanrıkulu, Kemah tuzunun içerisinde ağır metalleri barındırmadığı için kaliteli olduğunu ifade ederek, şu bilgileri aktardı:

"Doğal olarak elde edilen bu tuzda hiçbir kimyasal katkı bulunmamaktadır. Kaynağından suyla erimiş olarak gelen tuz, havuzlara alınarak burada güneşin sıcaklığı ile buharlaştırılarak tekrar kristalize ediliyor. Tabii bunun için havanın sıcak olması önemli. Buradaki üretim haziran ayı ortasından eylül ayı ortasına kadar sürüyor. Zor şartlarda ve 3 ay gibi kısa sürede Erzincan ve çevresinin tuz ihtiyacını karşılıyoruz."mız.'' diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:28
  1. İstanbul
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  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Erzin
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