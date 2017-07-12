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Bunaltan sıcakların nedeni! Esmiyor çünkü...

Meteoroloji uzmanı Ahmet Köse, "Şehirleşmenin tesiriyle 38 derece olan sıcaklığı biz daha yüksek hissediyoruz. Yüksek binaların rüzgâr yönüne göre yapılması çok önemli" dedi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:31
Bunaltan sıcakların nedeni! Esmiyor çünkü...

Afrika sıcaklıkları ile birlikte kavurucu bir yaz geçiren Türkiye, bir haftalık serin bir molanın ardından bu haftaya da sıcak başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 derecenin üzerinde olacak sıcaklıklar konusunda vatandaşları uyardı. Uzmanlar ise metropollerde sıcaklığı en az 10 derece fazla hissedileceğini söyledi. Bunun sebebi olarak da modern mimarinin gökdelenlerini gösterdi.

10 DERECE FAZLA HİSSEDİYORUZ

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, yüksek yapılardaki cam kaplamaların güneş ışıklarını yansıtarak çevresinde ısı artışını etkilediğini kaydetti. Hava sıcaklığının 38 derece olduğu bir günde hissedilen sıcaklığın nemle birlikte 48 derecelere ulaştığını belirten Köse “Şehirleşmenin tesiriyle ciddi manada 38 derece olan sıcaklığı biz daha yüksek hissediyoruz. Kışın kar bekliyoruz. Kırsala yağıyor ama şehir merkezine yağmıyor. Çünkü yanlış yapılardan dolayı şehrin üzerine gelen kar yağmura dönüyor. Yüksek binaların rüzgâr yönüne göre yapılması önemli. Eğer, şehrin rüzgâr koridorlarını engellerseniz bu sıkıntılar yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:31
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