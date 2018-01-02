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Bunalıma giren genç kız kendini astı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, birlikte yaşadığı kişinin kendisini terk etmesi üzerine bunalıma girdiği ileri sürülen 26 yaşındaki Oya K., teyzesinin evinin çatısında iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

02 Ocak 2018 Salı 12:39
Bunalıma giren genç kız kendini astı

Efeler'de Oya K., birlikte yaşadığı kişinin 2 ay önce evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Bir çocuğuyla yalnız başına kalan Oya K., teyzesinin Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinin çatısında iple kendisini astı. Bu sabah yakınları tarafından bulunan Oya K.'nin cansız bedeni, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:39
  1. AYDIN
  2. EFELER
  3. İNTİHAR
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