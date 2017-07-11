Bulunan o not 'Bağdadi öldü mü?' tartışmasını yeniden başlattı

Bağdat hükümeti güçlerinin Musul'un batı yakasında Bağdadi'nin ölümü ile ilgili bir not bulunduğunu iddia etti.



Irak yerel haber kanallarının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Musul kenti batı yakasında bir DEAŞ savaşçısına ait olduğu iddia edilen bir not bulundu. Bulunan notta DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin ölüm haberinin yazılı olduğu iddia ediliyor.

İddialara göre Musul kenti batı yakasında bulunan notta, DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölüm haberinin kesinlikle yayılmaması gerektiği vurgusu yapılmakta.

İddialara göre, bulunan notta ayrıca 'Bağdadi ölmüş olsa bile İslam Devleti kalacaktır' notunun da yazılı olduğu belirtiliyor. Ayrıca notta, savaşçılara sabırlı olmaları ve direnişe devam etmeleri yönünle telkinlerin de yazılı olduğu belirtiliyor.

Musul kenti batı yakasında bulunduğu iddia edilen notta, savaşçılara sabır ve direnişe devam etmeleri yönünde yapılan çağrıların yanında, 'emir/yöneticilere itaat etmeleri' yönünde de çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

Ayrıca notta Bağdadi'den sonra DEAŞ'in başına geçecek yeni 'Halife' olduğu ifade edilen kişinin isminin de olduğuna yönelik iddialar var. Ancak kaynaklar bu ismi şimdilik açıklanmayacağını ifade ediyorlar.

Mepa News