Cloudflare

Bulunan bomba 54 bin kişiyi tahliye ettirdi

Almanya'nın Augsburg şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bombanın imha edilmesi için 54 bin kişi evlerinden tahliye edildi. 4 bin kişinin görev aldığı tahliye işleminde 900 polis bina ve sokakları teker teker kontrol etti.

Bulunan bomba 54 bin kişiyi tahliye ettirdi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:45
Bu haber 4.611 kez okundu

Almanya'nın Augsburg şehrinde yaşayan 54 bin kişi İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1,8 tonluk devasa bombanın etkisiz hale getirilmesi için tahliye edildi.

Almanya`nın Bavaria'ya eyaletin Augsburg şehrinde bir otopark için inşaat kazısı sırasında tesadüfen bulunan İkinci Dünya Savaş'ından kalma patlamamış 1,8 tonluk HC 4000 tıplı İngiliz bombası nedeniyle 54 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

1.8 tonluk patlayıcının İngilizlerin 1944 yılında şehire gerçekleştirdiği hava saldırısından kaldığı düşünülüyor. Bu tahliyenin, İkinci Dünya Savaşının ardından gerçekleşen en büyük tahliye olduğu belirtildi.

Belediye bombanın etkisiz hale getirilmesi çalışmalarının dün sabah yapılmasına karar verdi. Bombanın bulunduğu noktanın 1,5 km etrafındaki bölgede yaklaşık 54 bin insan evlerinden tahliye edildi.

  • HC 4000 tipi İngiliz bombası
  • HC 4000 tipi ve 1,8 ton ağırlıkta olan İngiliz bombasının tahrip gücünün yüksek olduğu, binalara ağır hasar verebilecek güçte olduğu belirtildi.
  • Bomba uzmanı Hans Grimminger, Bulunan bomba istatistiklere göre İkinci Dünya Savaşından 336 kez Augsburg şehir üzerinde atılmıştır dedi.
  • Grimminger, bu tip bombaların 26 Şubat 1944 gecesi Augsburg`a hava saldırısıyla atıldığını, bu saldırılarda 700'den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Neden pazar günü seçildi

Belediye Başkanı Kurt Gribl tahliyeyi gerçekleşmesi için halk tarafından destek istedi ve özelikle konunun ciddiyetini tekrar belirti. Tahliye pazar gününe alınmasının nedeni ise tahliye organizasyonu için bir kaç gün ön çalışmalar gerekiyordu ve pazar günü trafik az olması ve tüm dükkan ve iş yerlerin kapalı olmasıydı.

Tahliye için 4 bin kişi görev yaptı

Edinilen bilgilere göre tahliye işlemi için yaklaşık 4000 kişi görev aldı ve Baverya'nın üçüncü büyük şehri Augsburg`da koruma bölgesinde 32 bin ev kontrol altında tutuldu. Tahliye sırasında yollar kapatıldı, tren ve tramvay durduruldu. Patlama durumunda evlere su girmemesi için derelerin suyu belirli bir seviyeye kadar boşaltıldı.

Bir kaç huzur evi ve bir hastahane de 800 yaşlı ve hasta pazar gününe kadar tahliye edildi. Bunu gerçekleştirmek için tüm Baverya'da 800 gönüllü ve 200 ambulans yardım için hazır bekledi.

900 polis bina ve sokakları kontrol etti

Tahliye gecikti ve sebebi ise evinde yatalak hasta olan sayısı tahminin üzerindeydi ve ayrıca bu şahıslar ambulanslara geç haber vermişti. Tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından tüm Baverya'nın bir çok yerinden görevlendirilen 900 polis binalar ve sokakları tek tek kontrol ederek bu bölgede kimse olmadığından emin oldular ve ardından bölgeyi terk ettiler.

Ardından bombanın etkisiz hale getirilmesi için bomba uzmanları saat 15.15'te çalışmalarına başladı.

Belediye başkanı Kurt Gribl, “Bu çalışma 5 saat tahmin edilmekte ama akşama ya da diğer güne kadar`da sürebilir. Mağdurlar için bir çok acil konaklama yerleri hazır tutulmakta" dedi. Bomba 3,5 saat sonra etkisiz hale getirildi.

 
EtiketlerAlmanya
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!Müslüman Kültür Merkezi'ne hain saldırı!

Kanada'nın Quebec eyaletinde 2 ay önce saldırı düzenlenen Mescit kundaklandı.

Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladıHalep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı

Beşar Esed'ın, ailesiyle birlikte Halep'te bir Katolik kilisesini ziyaret ederek…

Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!Haşdi Şabi ile DAEŞ arasında şiddetli çatışma!

Irak’ın Musul kentini DAEŞ’den geri almak için düzenlenen operasyonu katılan…

Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştilerTerör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler

Sincar’daki varlığı tehlikeye düşünce feryat eden terör örgütünün sesini İran…

Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki sıcak noktaların sayısında azalma…

İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Eski MİT…

Uçağın düşüş nedeni şok etti!Uçağın düşüş nedeni şok etti!

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'yi taşıyan yolcu uçağının inişe…

Al Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’den gözaltına alındıAl Jazeera'nın haber müdürü, ‘fitne’den gözaltına alındı

Haber Müdürü Mahmud Hüseyin'in, aile ziyareti için geldiği Mısır'da halkı…

İsrail’in yeni korkusu: Obama görev süresi bitmeden bu kararı alırsa…İsrail’in yeni korkusu: Obama görev süresi bitmeden bu kararı alırsa…

Siyonist İşgal Rejimi İsrail Başbakanı Netanyahu, Obama'nın başkanlık süresi sona…