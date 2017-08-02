Bulgurluk buğdaylar kaldırımda kurutuluyor

İlçede bazı aileler kendi bulgurlarını kendileri yaparken, kazanlarda kaynattıkları bulgurluk buğdayları sokak aralarında yerlere ve yaya kaldırımlarına sererek kurutmaları ilginç görüntüler oluşturuyor.

Bulgur yapımında en iyi cins olan akça buğdayın kullanılması gerektiğini söyleyen Fatma Özkan, “Buğdaylar elenip temizledikten sonra suyla yıkanarak çuvallara doldurulur. Daha sonra altına ateş yakılan büyük kazanlarda yumuşayıncaya kadar kaynatıldıktan sonra iki üç gün kuruması için yerlere serilir. Daha sonra içindeki yabancı maddelerden temizlenen bulgurluk buğdaylar çuvallara doldurularak değirmene götürülür. Değirmende çekilip kırılmadan önce, kabuklarının soyulması için içine çok az miktarda su atılarak nemlendirilip ovulur. Değirmende çekilen bulgur tekrar çuvallara doldurularak getirilip, güneşte kuruması için hazırlanan sergilere dökülür. Burada en az bir gün kurutulduktan sonra temizlenip elenen bulgur yemeğe hazır hale getirilmiş olur” dedi.

Özkan, sadece su ve buğdaydan üretilen, hiç bir kimyasal katkı madde kullanılmayan organik bulgurun yapımının çok meşakkatli olmasına rağmen kendi yaptıkları bulgurun lezzetinin çok başka olduğunu söyledi.(MA-EFE)