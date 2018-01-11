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Bulgaristan'dan 'Türkiye' çağrısı

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan dikkat çeken bir çıkış yaparak Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

11 Ocak 2018 Perşembe 20:38
Bulgaristan'dan 'Türkiye' çağrısı

Geçen yıl AB ülkeleri tarafından tırmandırılan krizlerle kopma noktasına gelen Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde rüzgar tersine döndü. Avrupa Birliği ve AB ülkelerinden son dönemde Türkiye ile ilgili dikkat çeken mesajlar geliyor.

"AB ÇABA GÖSTERMELİ"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, AB Konseyinin 6 aylık dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok çalışmak istediklerini belirterek "AB'nin, Türkiye ile ilişkileri iyileştirmesi ve bunun için çaba göstermesi gerektiğini" belirtti.

Borisov, Türkiye'nin, çoğu AB ülkesinin taraf olduğu NATO'nun bir üyesi olarak önemli ve Ortadoğu'dan göçmen akınının yönetiminde kilit rol oynadığına vurgu yaptı. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva da ay başında "Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) yakın ortağı olmadan ne AB'nin dış sınırlarını başarıyla korumak ne de terörizmle mücadelede başarılı olmak mümkün" açıklamasını yapmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 20:38
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