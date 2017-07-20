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Bulgaristan’dan Türk Akımı duyurusu

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türk Akımı projesi tamamlanıp oradan gaz aktarımına başlandığında Bulgaristan üzerinde aktarım durmuş olacak" dedi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:34
Bulgaristan’dan Türk Akımı duyurusu

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türk Akımı projesi tamamlanıp oradan gaz aktarımına başlandığında Bulgaristan üzerinde aktarım durmuş olacak. Bunu anlamak istemiyorsanız başınız kuma gömülmüş olsa gerek" dedi.

Bulgaristan’ın büyükelçileri ile olağan yıllık toplantısında konuşan Borisov, ülkenin özellikle doğalgaz aktarımı alanında dağıtım merkezi olma konusundaki isteklerini dile getirdi.

  • Borisov, Avrupa Komisyonundan, Türk Akımı projesi kapsamında Bulgaristan’a direkt boru hattı kurulmasına ilişkin görüşmelere başlamak üzere onay mektubu beklediğine işaret ederek "Türkiye’deki süreçler aslında tahmin edemeyeceğimiz kadar hızlı gelişiyor. Doğalgaz aktarımı konusunda sahip olduğumuz stratejik konumumuzu korumamızı kabul eden Avrupa Birliği’ne (AB) teşekkür borçluyuz. Enerji akımlarının yeniden düzenlenmesi büyük değişiklikler getiriyor. Bu değişiklikler büyük bir hızla ve dönüşümsüz olarak ilerliyor" diye konuştu.

Bulgaristan’ın doğalgaz aktarım sistemine büyük yatırımlar yaptığını belirten Borisov, Romanya ile ara bağlantılarının hazır olduğunu ve Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan ile ara bağlantıları da inşa ettiklerini dile getirdi.

Kimse açıklama yapmadan Nabucco projesinin çöpe atıldığını kaydeden Borisov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nabucco olmadan var olan kaynakların Azeri gazıyla çeşitlendirilmesi mümkün olamaz. Bizim ise sözleşmemiz var. (Azerbaycanlılar) Bize doğalgaz temin etmek istiyorlar, ancak güzergah Türkiye üzerinden geçiyor. Ve bizler, birden bire Türk Akımına bağımlı kalıyoruz. Türk Akımı projesi tamamlanıp oradan gaz aktarımına başlandığında Bulgaristan üzerinde aktarım durmuş olacak. Bunu anlamak istemiyorsanız başınız kuma gömülmüş olsa gerek.”

Avrupa doğalgaz aktarım kurallarına en uygun olan Balkan Dağıtım Merkezi’nin olduğunu öne süren Borisov, Bulgaristan’ın sadece müşteri olma konumunda kalmaması için Türk Akımından 18,7 milyar metreküp doğalgazın Türkiye’den Bulgaristan’a direkt gelmesi için imza atmaya hazır olduğunu ve gerekli onayın beklendiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:34
  1. Türkiye
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