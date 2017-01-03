Bulgaristan'da sığınmacı kadın donarak öldü

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Bulgaristan'a yasa dışı yollardan giren bir grup sığınmacının verdikleri ifadelere dayanılarak yapılan aramada cesedi bulunan Somalili bir kadın sığınmacının donarak hayatını kaybettiğinin tespit edildi açıklandı.

Yine Somalili 16 yaşındaki bir erkek ve 14 yaşındaki bir kızın donma tehlikesiyle hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Bu arada Sofya'da bir mülteci kampında olmaları gereken Iraklı 48 sığınmacının ülkenin kuzeyinde Romanya sınırındaki Rusçuk'ta bir kamyonda yakalandıkları açıklandı.