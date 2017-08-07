Bulgaristan'da hafızlar şenliği düzenlendi

Rodoplar’da Rudozem kenti bu hafta sonu görkemli bir törene ev sahipliği yaptı.Yaz okullarında eğitimini tamamlayan kız, erkek 32 çocuk hatim duası düzenledi. Hatim mevlidi 4 binden fazla Müslümanı bir araya getirdi ve adeta büyük bir bayrama dönüştürdü

Hatim duasına; Bulgaristan başmüftüsü Mustafa Hacı, Yunanistan başmüftüsü Ahmet Mete, Belediye Başkanı Rumen Pehlivanov, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu'ndan Sosyal İşler Ataşesi Metin Akbaş, çok sayıda siyasetçi, Rodop dağlarının iki tarafından, yani hem batı Trakya'dan hem de Bulgaristan'dan Müslüman vatandaşlar ve kurum temsilcisi katıldı.

Batı Trakya başmüftüsü Ahmet Mete, “Arada tek fark sınır, insanlar aynı kültür aynı din aynı, sadece sınır farklı. Zamanında sınırlar konmuş, ülkeler ayrılmış. Ben kendi insanıma gelmenin mutluluğunu yaşıyorum.” Bizde hep derler hak alınır, verilmez. Biz gerçekten kopara kopara almaya çalıştık ve aldık. Bu etkinlik kısıtlanmaya çalışıldı, yok Türkçe konuşulmaz, yok dışarıya megafon açılmaz, mikrofon açılmaz, bir sürü sıkıntılar yaşadık. Bunların hepsini aştık. Yok kurban kesemezsiniz gibi bahanelerle bunlar önlenmek istedi, fakat bu bir şeyi hep dışarıya vurmaya çalıştı ve vurdu.” dedi.



Bulgaristan başmüftüsü Mustafa Aliş ise konuyla ilgili olarak “Komunist dönemle kıyaslayacak olursak serbestlik var diyebiliriz, ama serbestlik beklediğimiz gibi mi- değil. Bir taraftan buna benzer etkinlikleri yapma imkanımız var iken, başka taraftan da haklarımız sınırlandırılıyor. Örneklerden biri, vakıf mallarımız gasp edildi, elimizden maddi bakımından imkanımız olmadığı için imamlarımıza doğru dürüst maaş veremiyoruz. Maaş almadıkça biz imamlardan güzel hizmet bekleyemiyoruz. On seneden beri Türkiye'den yardım olarak imamlarımıza maaş geliyordu diyanetten. Ama Bulgaristan Türkiye diyaneti ile anlaşmayı, Bulgaristan devleti tek taraflı olarak fesh etti, fesh ettikten sonra maaşlar kesildi ve dört aydan beri imamlarımız maaş alamamakta.” ifadelerini kullandı