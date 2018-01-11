'Bulgaristan Türkiye'yle diyaloğun artmasına katkı sağlayabilir'

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, DW'nin Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Juncker, Bulgaristan'ın AB-Türkiye ilişkilerinde önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, "Bulgaristan, ilişkilerin yeniden derinleştirilmesi için önemli bir rol oynayabilir. Biz kesinlikle Türkiye ile yakın bir ortak olarak işbirliği içerisinde olmak istiyoruz. Ama diğer yandan AB’ye yeniden yakınlaşmak, şu an uzaklaşıyor gibi görünen Türkiye’nin elinde olan bir şey. Bulgaristan bir komşu ülke olarak Türkiye ile yakın bağlarını, arabulucu ve tercüman olarak diyaloğu artırmak için kullanabilir. Her zaman birbiri ile konuşmak birbiri hakkında konuşmaktan daha iyidir" dedi. Kaynak: DW Türkçe