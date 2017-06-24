Bulgaristan sınırında enselendiler

Dereköy Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelileri U.K. ile M.Ş'yi, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda yakaladı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.