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Bulgaristan sınırında enselendiler

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan iki şüpheli, Bulgaristan'a çıkış yapmak isterken gözaltına alındı.

24 Haziran 2017 Cumartesi 19:34
Bulgaristan sınırında enselendiler

Dereköy Sınır Kapısından yurt dışına çıkış yapmak isteyen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri İstanbul'da esnaf olan FETÖ şüphelileri U.K. ile M.Ş'yi, Bulgaristan'a çıkış yapmak için geldiği Dereköy Sınır Kapısı'nda yakaladı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 19:34
  1. fetö
  • ESTERGONLU AKINCIESTERGONLU AKINCI1 sa önce
    Indirin bu sefilpentahon-CIAtasmalı fetö=pkk=daeş lihainlerini.Indirin gitsin buruh-uhabaisleri.
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