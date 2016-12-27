Bulgaristan: Rusya, AB'yi yıkmaya çalışıyor!

Alman Frankfurter Allgemeinen Zeitung'a verdiği demeçte Rusya'nın Bulgaristan ve diğer Avrupa ülkelerindeki Avrupa karşıtı siyasi partileri ve medya kuruluşlarını finanse ettiğini gösteren birçok işaret bulunduğunu öne süren Plevneliyev, Moskova'nın bu yolla AB'yi içten yıkmayı hedeflediğini iddia etti.

'RUSYA, ŞÜPHE YAYMA HEDEFİNİ ÖN PLANA ÇIKARDI'

"Rusya, Sovyetler Birliği döneminde izlenen 'Avrupa'yı güçsüzleştirme ve demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi değerler hakkında şüphe yayma' hedefini ön plana çıkardı” diyen Plevneliyev, Avrupalıların neler olup bittiğini ve 'Rus propagandası'nın neye yönelik olduğunu bilmek zorunda olduğunu söyledi. Bulgaristan'daki 13 Kasım'da yapışan cumhurbaşkanlığı seçimlerini eski Hava Kuvvetleri Komutanı Rumen Radev kazanmıştı. Radev, gelecek ay Pelneliyev’in görev süresinin dolmasının ardından cumhurbaşkanı olacak.