Bülent Uygun yeni takımıyla anlaştı
Sezon başında Süper Lig ekibi Osmanlıspor'un başında olan ve alınan başarısız sonuçlar nedeniyle yollar ayrılan Katar ekibi Al Gharafaa ile anlaştı.26 Aralık 2017 Salı 16:37
Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu. Haberturk'ün edindiği bilgilere göre son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Bülent Uygun, Katar Ligi ekiplerinden Al-Gharafa SC ile anlaşmaya vardı.
46 yaşındaki teknik adam daha önce Sivasspor, Bucaspor, Eskişehirspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Umm Salal'ı çalıştırmıştı.