Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat gibi yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Turan, CHP'li Vekil Mahmut Tanal'ın TBMM'ye sunduğu kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2017 Salı 19:08
Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat gibi yanıt

Turan, "CHP, şehidimiz Eren Bülbül'ün şehit sayılması için kanun teklifi vermiş, tam bir "güler misin ağlar mısın"lık durum. 

AK Parti iktidarı döneminde terör saldırılarında vefat edenlerin şehit sayılmasına dönük düzenleme yapılmıştı. Nitekim daha evvel yaşadığımız Güngören, Kumrular, Suruç gibi terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız "şehit" sayıldı. Ailelerinden bir kişiye de kamuda istihdam hakkı verilmesi gibi benzeri haklardan yararlanmalarına imkan tanındı. Vatanın istiklâli için bu yolda şehit düşmüş, gazi olmuş tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Bu konudaki duyarlılığımızı hiç kimse sorgulayamaz.

Hâl böyleyken CHP’li bir milletvekili bütün bunlar hiç yokmuş gibi Eren Bülbül’ün şehit sayılması için Meclis’e teklif veriyor. Bu ne ciddiyetsizlik bu ne sorumsuzluk! O vekilin sicili herkesçe maruf. Kendisini böyle temize çıkaramaz. Geçtiğimiz yıla kadar teröristbaşı Apo’nun posterleri altında yürüyen vekil mi bu konuda duyarlılık sahibi oldu? CHP'liler PKK flamalarının olduğu törenlerde, cenazelerde bulunacaklarına yasal düzenlemeleri takip etselerdi bu duruma düşmezlerdi.

CHP, Eren Bülbül’e sahip çıkmak istiyorsa, adını, sanını anarak terör örgütü PKK’yı lanetlesin. PKK’nın siyasi kolu haline gelenlerle  kol kola yürümekten vazgeçsin. Bu ve buna benzer şovlar aslında CHP'nin neden 70 yıldır iktidar olamadığının da göstergesidir."

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:08
  1. chp
  2. bülent turan
  3. SİYASET Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül mesajı
    1. Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül..
    2. Barcelona'dan Arda açıklaması
    3. Alman havayolu şirketi battı!
    4. Portekiz'de ağaç devrildi: 11 ölü
    5. Türk Askeri'nden hainlere 'Eren..
    6. Elazığ’da eski sevgilisini öldüren..
    7. Yaşlı kalpleri gençleştirmenin yolu..
    8. Hüseyin'den beri kapalı olan sınır..
    9. PKK cephaneliği villadaki bombalar..
    10. Taliban'dan Donald Trump'a açık mektup!
    11. Kızılay kurban hisse bedelini açıkladı
    12. Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar..
    13. Fenerbahçe'de Soldado sevinci!
    14. Almanya ile İsviçre arasında 'savaş'..
    15. Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat..
    16. TIR, karayolunu ulaşıma kapattı
    17. Kadir Topbaş: Şile'ye 1 milyar 650..
    18. Mersin'de hesaba itiraz eden askeri..
    19. Trabzonspor'da Erdoğan kararı!
    20. Çocuk parkında intihar girişimi: Son..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'