Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat gibi yanıt

Turan, "CHP, şehidimiz Eren Bülbül'ün şehit sayılması için kanun teklifi vermiş, tam bir "güler misin ağlar mısın"lık durum.

AK Parti iktidarı döneminde terör saldırılarında vefat edenlerin şehit sayılmasına dönük düzenleme yapılmıştı. Nitekim daha evvel yaşadığımız Güngören, Kumrular, Suruç gibi terör saldırılarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız "şehit" sayıldı. Ailelerinden bir kişiye de kamuda istihdam hakkı verilmesi gibi benzeri haklardan yararlanmalarına imkan tanındı. Vatanın istiklâli için bu yolda şehit düşmüş, gazi olmuş tüm vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Bu konudaki duyarlılığımızı hiç kimse sorgulayamaz.

Hâl böyleyken CHP’li bir milletvekili bütün bunlar hiç yokmuş gibi Eren Bülbül’ün şehit sayılması için Meclis’e teklif veriyor. Bu ne ciddiyetsizlik bu ne sorumsuzluk! O vekilin sicili herkesçe maruf. Kendisini böyle temize çıkaramaz. Geçtiğimiz yıla kadar teröristbaşı Apo’nun posterleri altında yürüyen vekil mi bu konuda duyarlılık sahibi oldu? CHP'liler PKK flamalarının olduğu törenlerde, cenazelerde bulunacaklarına yasal düzenlemeleri takip etselerdi bu duruma düşmezlerdi.

CHP, Eren Bülbül’e sahip çıkmak istiyorsa, adını, sanını anarak terör örgütü PKK’yı lanetlesin. PKK’nın siyasi kolu haline gelenlerle kol kola yürümekten vazgeçsin. Bu ve buna benzer şovlar aslında CHP'nin neden 70 yıldır iktidar olamadığının da göstergesidir."