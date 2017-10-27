Bülent Tunç: Sırbistan'dan et ithalatı Boşnaklar için jest

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Sırbistan'dan yılda 5 bin tonluk et ithalatına ilişkin, "Bu konu basında farklı lanse edildi. Bu 5 bin ton etin alınması, Boşnakların yaşamış olduğu sorunların çözümü adına yapılan bir jestti." dedi.

Türkiye-Bosna Hersek Tarım İş Forumu'na katılmak üzere Bosna Hersek'te bulunan Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki tarım ve hayvancılık alanlarında iş birliği potansiyelini ve Türkiye'ye Bosna Hersek'ten yapılan et ithalatını değerlendirdi.

Tunç, Bosna Hersek'in birkaç yıl önce büyük bir sel felaketi yaşadığını ve o dönemde birlik olarak buraya gelip ziyaretlerde bulunduklarını aktararak, bu ziyaret sonucunda buradaki halkın ciddi sıkıntılar yaşadığını, özellikle tarım ve hayvancılık alanlarında önemli sorunlar olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

O dönemde gözlemlerini ilgili bakanlıkla paylaştıklarında hükümetin özellikle hayvancılık konusunda önemli destekleri olduğunu söyleyen Tunç, bu anlamda Bosna Hersek'ten Türkiye'ye et ithalatının başladığını anımsattı.

Tunç, Bosna Hersek'in Türkiye açısında önemli ve stratejik bir ülke olduğunun altını çizerek, buradaki ilişkileri sıcak tutmak adına sürekli bu ülkeye ziyaretler gerçekleştirdiklerini, katıldıkları tarım iş forumunun da bunlardan biri olduğunu aktardı.

Bu tür etkinliklerin her iki ülkeye kazanımlar sağladığını vurgulayan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baktığımızda Bosna Hersek'in üretim noktasında geniş alanları, otlakları olmasına rağmen üretiminin yetersiz olduğunu görüyoruz. Biz et ithalatını buradan yapıyoruz ama Bosna Hersek'e bu et dışarıdan gelip sonra Türkiye'ye gidiyor. Biz, Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin, burada yaşayan halkın üretim yaparak eti Türkiye'ye göndermesini istiyoruz. Bu noktada ciddi desteklerimiz söz konusu ve iş birliğiyle bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum."

"Et ithalatı yapılacaksa Bosna Hersek'ten olması önemli"

Tunç, Türkiye'nin birçok ülke ile ithalat ve ihracat yaptığını ancak Bosna Hersek'in farklı bir önemi olduğunu söyleyerek, "Burada parasal yönü konuşmuyoruz. Burada üretimi artırıp her iki ülkeye de ciddi kazanımlar sağlama noktasına bakıyoruz." dedi.

Bosna Hersek'in bakir bir ülke olduğuna dikkati çeken Tunç, bu noktada Türk yatırımcıların bu ülkede yatırım yapmasını arzuladıklarını söyledi.

Tunç, et konusunda öncelikle yerli üretimi artırma noktasında ciddi çalışmaları olduğunu vurgularak, şunları kaydetti:

"Fakat bu et ithalatı yapılacaksa, Bosna Hersek'ten olması önemli. Yılın dokuz ayının yağmur alması, suyun bol olması bizim için önemli. Bu nedenle üretimin burada yapılması ve üretimin artırılarak ülkemize canlı hayvan noktasında getirilmesi önemli. Etten ziyade canlı hayvanı burada artırarak ülkemize kazandırmanın, besi materyalini buradan çözme noktasında iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Bu noktada burada ciddi çalışmalarımız var. Bosna Hersek'te canlı hayvanı üretip buradan ülkemize getirmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Burada ciddi bir potansiyel var. Bunu hep birlikte değerlendirebiliriz."

Sırbistan'dan 5 bin tonluk et ithalatı konusunu da değerlendiren Tunç, bu konunun Türkiye basınında farklı lanse edildiğini, bunun aslında özellikle Boşnakların yaşadığı sorunların çözümü adına yapılan bir jest olduğunu vurguladı.

Tunç, 5 bin ton etin İstanbul'un bir semtinin günlük tüketimi dahi etmediğine işaret ederek, "Türkiye çok büyük bir ülke. Sırbistan'dan gelen 5 bin ton et bizim için önemli bir durum değil." diye konuştu.

Bu meselenin büyütülmesinin bir anlamı olmadığını kaydeden Tunç, burada Bosna Hersek ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin devamı açısından stratejik ve önemli bir hamlenin söz konusu olduğunu ve bunun son derece doğru bir hamle olduğunu sözlerine ekledi.