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Bülent Tezcan'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Çok kısa sürede...

İdrar yolları problemine bağlı olarak operasyon geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, taburcu oldu. CHP liderinin taburcu olmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan "Kısa sürede sağlığına kavuşacak" açıklamasında bulundu.

15 Şubat 2018 Perşembe 16:31
Bülent Tezcan'dan 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Çok kısa sürede...

Ankara Acıbadem Hastanesi’nde idrar yolları problemine bağlı olarak operasyon geçiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, taburcu oldu. Hastane önünde kendisini bekleyenlere el sallayarak hastaneden ayrılan Kılıçdaroğlu'nun evinde dinleneceği öğrenildi.

Saat 15.30 sıralarında taburcu olan Kılıçdaroğlu, daha sonra Çukurambar'da bulunan evine geçti. Hastane önünde ise açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu'nun bugün sabah saatlerinde idrar yollarında ki bir problem nedeniyle hastaneye geldiğini söyleyerek, "Küçük bir cerrahi girişim sonucu şuan da gördüğünüz gibi sağlığı gayet iyi. Çok başarılı bir biçimde sabah geldi şuan da taburcu oldu. Evinde istirahat edecek. Herhangi bir korkacak kaygı duyacak bir durum yok. Çok mutluyuz. Kendisiyle de görüştüm. Biraz önce size de el salladı. Bundan sonra hızla çalışmalarına başlayacak. Kaç gün istirahat edecek sorusuna Hekimlerin ön göreceği ve kontrolü altında kısa bir süre. Çok uzun sürmeyeceğini biliyoruz. Çok kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Eminim Salı günü kürsüde göreceksiniz sayın genel başkanımızı" dedi.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 16:31
  1. Bülent Tezcan
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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