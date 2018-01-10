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Bülent Tezcan'dan güldüren açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Başkanlık seçiminde yüzde 60'ın üzerinde oy beklediğini vurgulandı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 09:47

CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılan Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi olan yüzde 60'ın da üstüne çıkabileceklerini belirtti.

"YÜZDE 50+1'E TALİP DEĞİLİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yüzde 50+1 iktidar yapabilir ama biz yüzde 50+1'e talip değiliz. Genel Başkanımız 60 dedi. 60 da olur üstü de olur" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 09:47
  1. Bülent Tezcan
  2. CHP
  • MustafaMustafa35 dk önce
    Düş görüyor herhalde.
  • FatihFatih35 dk önce
    Rüya görüyon
  • Ali telliAli telli36 dk önce
    Vah garibim vaaah,gece bir yeri açıkmı kaldı aceba .....
  • eminemin38 dk önce
    yox yaxşı yuxu görür.
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