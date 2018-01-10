Bülent Tezcan'dan güldüren açıklama
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Başkanlık seçiminde yüzde 60'ın üzerinde oy beklediğini vurgulandı.10 Ocak 2018 Çarşamba 09:47
CNN Türk'te yayınlanan bir programa katılan Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklentisi olan yüzde 60'ın da üstüne çıkabileceklerini belirtti.
"YÜZDE 50+1'E TALİP DEĞİLİZ"
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Yüzde 50+1 iktidar yapabilir ama biz yüzde 50+1'e talip değiliz. Genel Başkanımız 60 dedi. 60 da olur üstü de olur" ifadelerini kullandı.