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Bülent Ersoy yoğun bakıma kaldırıldı!

Ses sanatçısı Onur Akay, geçtiğimiz günlerde zatürre teşhisi konulan Bülent Ersoy’un yoğun bakıma alındığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 15:03
Bülent Ersoy yoğun bakıma kaldırıldı!

Yoğun bakımda tedavi gören Bülent Ersoy'u ziyaret eden ses sanatçısı Onur Akay, sağlık durumunun iyiye gittiğini kısa sürede taburcu olacağını da söyledi.

Onur Akay, “Bülent Hanım çok ağır bir hastalık geçirdi ve tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Doktorları 1 ay sahne yasağı koydu ama bu sesinde olan bir sorundan dolayı değil. Zatürre teşhisi ve ağır bir soğuk algınlığı nedeni ile sesi kısılmış” dedi.

“HAPSE GİRSEM SEVGİM AZALMAZ”

Basın mensuplarının Onur Akay’a, “Bülent Ersoy ile aranızda bir mahkeme vardı ne oldu acaba?” demesi üzerine ise Onur Akay, “Paylaştığım bir fotoğraf nedeni ile bana 50 bin TL’lik tazminat davası açmıştı ancak, ben onun yüzünden hapse bile girsem ona olan sevgim azalmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 15:03
  1. bülent ersoy
  2. yoğun bakım
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