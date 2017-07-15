Bülent Ecevit Üniversitesi’nde 15 Temmuz anma programı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından düzenlenen anma programı 14 Temmuz Cuma günü şehitlerimiz için Farabi Kampüsü Camisindeki mevlid programı ile başladı. BEÜ İlahiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen mevlid programının ardından 15 Temmuz günü anısına düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına geçildi.

Sergi alanında Bülent Ecevit Üniversitesi ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle hazırlanan "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi" gezildi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen sergiye Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Gökhan Özütürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu ve Prof. Dr. M. Haluk Güven, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı. Misafirler 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların anlatıldığı fotoğraf sergisini BEÜ tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri Anısına düzenlenen marşlar eşliğinde gezdi.

Anma programı Sezai Karakoç Kültür Merkezi’ndeki “15 Temmuz’u Unutmamak Üzere, Darbelere ve Darbecilere Karşı İnsanlığı Savunmak” başlıklı panelle devam etti. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen, moderatörlüğünü Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu’nun yaptığı panelde, Doç. Dr. Hasan Meydan FETÖ’nün dini ve değerleri suistimal ederek gerçekleştirdiği darbe girişimine dair değerlendirmelerde bulundu. Meydan, dinin önemli bir güç unsuru olması nedeniyle genellikle güç peşinde olanların dini değerleri suistimal aracı olarak sık sık kullandığını, bu tehlikenin önüne geçilmesi için ise dinin kaynağından koparılmadan öğrenilmesi gerektiğini ele alarak samimiyet vurgusu yaptı. Öğrt. Gör. Ali Osman Sezer konuşmasında, Türkiye’deki darbelerin asıl motivasyonunun uluslararası emperyal güçlerden kaynaklandığını, ülke içindeki işbirlikçileri ile bu kalkışmayı gerçekleştirdiklerini, darbelerin insanlığa karşı işlenebilecek en büyük suç olduğunu ve darbelerin tekrar yaşanmaması için milli iradenin demokratik zeminde devletin tüm organlarında cari kılınması gerektiğini vurguladı. Zonguldak Sivil Toplum Örgütleri İl sözcüsü Abdullah Karagüzel yaptığı konuşmada; Milli İradenin önemine vurgu yaparak 15 Temmuz gecesi ve sonrası yaşanan olaylara değindi. Karagüzel ayrıca ülkemizde geçmişten bugüne yaşanan darbelere değinerek 15 Temmuz’un geçmiştekilerden çok farklı olduğuna, hiç birine benzemediğine dikkat çekti.