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Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara’da tercih fuarına katıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 13-14 Temmuz tarihlerinde Ankara Anfa Altınpark Üniversite Tercih Fuarı’na katıldı.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara’da tercih fuarına katıldı

İki gün boyunca yaklaşık on bin ziyaretçinin katıldığı fuarda üniversitenin standına yoğun ilgi oldu. Eğitim sektöründe hizmet veren kuruluşların öğrenci ile yüz yüze iletişime geçebilmeleri, üniversitelerin kendilerini ve hizmetlerini tanıtabilmeleri, diğer kuruluşlar ile ilişkilerini geliştirmeleri konularında imkanlar sunan Üniversite Tercih Fuarı’na üniversite adayı öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi.

Öğrenciler, fuar kapsamında üniversite yetkilileri ile yüz yüze görüşme imkanına sahip olmanın yanı sıra eğitim uzmanları ve üniversite temsilcileri tarafından düzenlenen seminerler ile doğru tercihler, meslek seçimi ve kariyer planlama konularında bilgi sahibi olma olanağına sahip oldu. Ülkemizdeki Vakıf ve devlet üniversitelerinin yoğun katılım katıldığı Tercih Fuarı’nda öğrencilere üniversite tercihleri, meslek seçimi, kariyer planlamalarında rehberlik hizmeti de sunuldu.

Üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerin temsil ettiği fuarda, yazılı ve görsel materyaller eşliğinde Fakülte ve Yüksekokullar konusunda öğrenciler bilgilendirildi. Lisans ve ön lisans programlarının puan ve başarı sıralamaları ile öğrencilere sağlanan sosyal ve kültürel olanaklar anlatıldı. Üniversitemizin gerçekleştirdiği ilkler ile kazandığı başarılar hakkında adaylara ayrıntılı açıklamalarda bulunuldu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
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