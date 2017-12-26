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Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün tweetlerini kendi sayfasında paylaşarak KHK ile ilgili Gül'le aynı düşüncede olduğunu duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 14:03
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e tam destek

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışma yaratan KHK maddesine ilişkin dün Twitter'dan açıklama yaptı. Abdullah Gül'ün de tepki gösterdiği 696 sayılı KHK’da en dikkat çeken düzenleme, “terör eylemlerini bastıran kişilerin” cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin. KHK’ya göre, “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında” hareket eden kişilerin cezai sorumluluğu olmayacak. KHK’nın 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır” ifadesi yer alıyor.

HUKUK DEVLETİ ANLAYIŞI AÇISINDAN KAYGI VERİCİ

Abdullah Gül, "15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül, AK Parti'ye "İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözleriyle bu maddenin düzeltilmesi yönünde çağrı yaptı.

BÜLENT ARINÇ DA PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, KHK ile getirilen ve 15-16 Temmuz'da sokağa çıkan sivillere yargı muafiyeti getiren tartışmayla ilgili ''Düzenleme yeni değil sadece siviller eklendi. Milis yorumları için hukuki dayanak yok. Bu suiistimal edilmemesi gereken bir konu. Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor'' ifadesini kullandı. Abdulhamit Gül'ün 'farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum' sözlerinin üzerinden bir saat geçmeden Abdullah Gül'ün 6 bin retweet, 18 binden fazla beğeni alan tweetini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın da paylaşması dikkat çekti.

Bülent Arınç, daha sonra ise "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" tavsiyesiyle Hürriyet'den Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği bugünkü yazısını paylaştı. Akyol'un bu yazısında "İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" tepkisi yer aldı.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 14:03
  1. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  2. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç
  3. Abdullah Gül
  • GERÇEKGERÇEK1 sa önce
    Adamın kaygısı suçluların iadesiymiş. Ulan beynimizi yakmayın ya..Kimi istedikte verdiler?..Sizin asıl derdiniz ne onu söyleyin?....Şıracının şahidi bozacı....
  • KarakargaKarakarga1 sa önce
    Saflar netlesiyor. Bakalim erdoganmi kazanacak pensilvanya mi..
  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    cani fetöcülerle ilgili 1 geberen haricinde,niçin öldürülen yok!!diyemeyenlerin,bu milletin ekmeğini yiyerek hainlik edenlerin;Hainlere hain-cani diyemeyenlerin,Yedikleri Fitil fitil ciğerlerinden gelsin!!!
  • Halit ülkerHalit ülker1 sa önce
    Senin ve gül ün h...in olduğunuzu inanmak istemedikce haince beyanatlar verip kafa karıştıryorsunz hain iseniz bari mertçe ifade edinde safınız belli olsun beyler.nokta
  • tuzcutuzcu2 sa önce
    Şu 15 bitse de kurtulsak şu OHAL den....Bir sürü firari var kripto var FETO halen gebermedi....Ne zaman bitecek yahu....
  • irfanbalcıirfanbalcı2 sa önce
    sizlere yazklar olsun al bırlnl vur öbürüne biz kimlerin peşınden gittik.size verdigim oylar haram olsun yarın mahserde görüşürüz.
  • Mehmet Mehmet 2 sa önce
    .....sende gül de ....
  • HabibHabib2 sa önce
    Fetocusun ve baş hainlerdensin
  • KaraKara2 sa önce
    Yalancının şahidi şıracı ışte bütün mesele bu
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi2 sa önce
    arinc ve gulsiz bittiniz kendinizi bes paralik ettiniz hicmi utanmiyorsunuz iki yuzluluk yapmayin erkek olun
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