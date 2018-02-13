Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bülent Arınç'ın damadı hakkında bomba itiraflar geldi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen damadı Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edilirken tanık Bülent Çanakçı, ''Ekrem Yeter, telefon konuşmasında Cumhurbaşkanımızla dalga geçti'' dedi. Gizli tanıklardan biri ise Yeter'in bu yapının içinde olduğunu söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 14:07
Bülent Arınç'ın damadı hakkında bomba itiraflar geldi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle KHK ile görevine son verilen damadı doktor Ekrem Yeter'in yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya ses ve görüntüsü değiştirilerek SEGBİS aracılığıyla bağlanan gizli tanık 'Lagos' Urfa'dan Ankara'ya tayini çıktıktan sonra Turgay Baz adlı kişinin kendisini sanık Ekrem Yeter'e yönlendirdiğini ve Yeter'in bu yapının içinde olduğunu söylediğini belirtti. Gizli tanık Lagos, Ekrem Yeter'in yönlendirmesiyle yaklaşık 1 ay kendi evini tutana kadar FETÖ evinde kaldığını ileri sürdü.

YETER BU YAPININ İÇİNDEYDİ

Tanık Bülent Çanakçı, 2009 yılına kadar bu yapı içinde bulunduğunu belirterek, "Ben Dışkapı Çocuk Hastanesinde Baş Hekim yardımcısıydım. Ekrem Yeter Kardiyoloji Anabilim Dalı başkanıydı. Bu yapının içindekiler Yeter için, 'kendisi ağabeyimizdir, hastaları oraya gönderebilirsin' diyorlardı. Bu kişilerin tamamının ismini hatırlamıyorum. Hasan dost isimli ilahiyatçısı bunu söyleyenlerin arasındaydı. Bu kişi İç Anadolu pratisyen hekimlerden daha doğrusu akademisyen olmayan hekimlerden sorumlu kişiydi. Bildiğim kadarıyla devlet memuru değildi. Sanığa bu konuşmalardan sonra bir kaç kez hasta götürdüm. Benimde yapı içinde yer aldığımı biliyordu" diye konuştu.

KÖK HÜCRE MERKEZİNİ FETÖ ELEBAŞININ ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN KURDUKLARI BASINDA YER ALDI

Tanık Çanakçı, Yeter'in Kardiyoloji Derneği Başkanı olduğu dönemde Hacettepe Hastanesi'nde FETÖ üyelerinin bulunduğu Teknokent isimli bir yer bulunduğunu belirterek, "Orada Kök Hücre Merkezi kurmak için çok uğraştılar. Belediye Başkanları ile görüştüler. FETÖ elebaşı Gülen'in doktoru firari Tuncay Delibaş bu konu üzerinde çok duruyordu. Bu merkezi Gülen'in hastalıklarını kök hücre tedavisiyle geçirip, ömrünü uzatmak için açmak istedikleri basında haberlere konu olmuştu. Bu FETÖ'nün talimatıyla Tuncay Delibaş tarafından uygulamaya geçirilen bir projeydi. Hacettepe bu projeye teknik, Ekrem Yeter de personel desteği verecekti. Bu projede aktif olarak yer aldı" dedi.

TELEFON KONUŞMASINDA CUMHURBAŞKANIMIZLA DALGA GEÇTİ

Tanık Çanakçı, Ekrem Yeteri Tuncay Delibaş konusunda uyarmak için bir gün odasına gittiğini anlatarak, "Bu sırada telefon geldi. Kiminle konuştuğunu bilmiyorum ancak, 'indeyim bekliyorum. Beyefendi gelecekmiş paraları saydım bekliyorum. Halı serdik bekliyoruz' diyerek, Cumhurbaşkanımızla dalga geçtiğini hatırlıyorum. Bu olay tam tarihini hatırlamıyorum ama 17-25 Aralıktan sonraydı. Telefon konuşmasından sonra dışarı çıktık. Ben Tuncay Delibaş'ın dış güçlerin adamı olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyledim. Bana 'bu işler senin bildiğin gibi değil. Benim açımdan bir zararı yok' dedi" ifadelerini kullandı.

EŞİ ABLALARIN ABLASI OLARAK SÖYLENİYORDU

Tanık Çanakçı Ekrem Yeter'in eşinin de o dönemde 'Ablaların ablası' olarak bilindiğini ve tayin ve atamalarda etkili bir isim olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının 'Bunları kim söyledi' şeklindeki sorusuna Çanakçı, "Kim söyledi isim veremem ama bunlar konuşulan şeylerdi" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tanık ifadelerinin ardından söz alan Ekrem Yeter, iddiaları kabul etmediğini ve FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Ayrıca Yeter'in avukatları adli kontrol uygulamasının kaldırılmasını talep etti.

Talebi reddeden mahkeme, duruşmayı 10 Nisan 2018'e erteledi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 14:07
  1. Ekrem Yeter
  2. FETÖ
  3. Bülent Arınç
  4. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    1. 'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    2. "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
    3. Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
    4. İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
    5. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
    6. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    8. Annesi emzirirken nefessiz kalan..
    9. Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
    11. Zeytin depolarından cesetlere kadar..
    12. Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
    13. Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
    14. Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
    15. Enis Berberoğlu davasında karar..
    16. Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
    17. Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
    18. Yine ne tezgahlıyorsunuz?
    19. Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
    20. Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti