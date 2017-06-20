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Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı… ‘Ankara’da ofis açtım…’

‘Akif siyaseti’ bırakan Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, daha önce Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Arabuluculuk sistemi'nde hizmet vereceğini açıkladı. Arınç ‘Talebe gibi eğitimini aldım. Sınavdan da yüz üzerinden 86 aldım. Kendime arabulucu olmayı yakıştırıyorum’ dedi.

20 Haziran 2017 Salı 11:12
Bülent Arınç yeni mesleğini açıkladı… ‘Ankara’da ofis açtım…’

Manisa’da yayın yapan yerel bir TV kanalına katılan eski Meclis Başkanı Bülent Arınç siyaseti bıraktıktan sonra neler yaptığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara Hamamönü’nde bir ofis açtığını ifade eden Arınç “O ofiste de Allah nasip ederse, avukatlığı düşünmüyorum ama arabuluculuk yapmak istiyorum. 3 sene önce bir kanun çıktı. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu diye. Yargıya gitmeden tarafları bir araya getirerek hukuk uyuşmazlıkları çözülebiliyor” dedi.

Kendine bu mesleği yakıştırdığını ifade eden Arınç “Eğitimini aldım talebeliğe döndün, derslere girdim yüz üzerinden 86 aldım. Sonra mülakata girdim onu da geçtim şimdi belgem elimde” ifadelerini kullandı.

 

yeniakit.com.tr

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:12
  1. bülent arınç
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  3. arabuluculuk
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