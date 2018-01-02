Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bulduğu içi altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa'da çöpe atılmış çantanın içinde 20-25 bin lira değerinde altın bulan güvenlik görevlisi, çantayı polise teslim etti.

02 Ocak 2018 Salı 10:17
Bulduğu içi altın dolu çantayı polise teslim etti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Reşat Çoban, çöpe atılmış çanta buldu. Güvenlik kulübesinde çantayı kontrol eden Çoban, içerisinde altın ve para olduğunu fark etti. Bunun üzerine Çoban durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede çantanın içerisinde 180 lira para ve 20 ile 25 bin lira değerinde olduğu tahmin edilen ziynet eşyasını buldu. Çantanın içerisinde bulunan numarayı arayan polis, çantanın Özbekistan uyruklu bir kadına ait olduğu üzerinde duruyor. Çanta, Demirtaş Polis Karakolu'na götürüldü.

Çöpte çanta bulduğunu ifade eden Reşat Çoban, "İçerisini kontrol ettiğimde bir miktar para ve ziynet eşyası gördüm. Bunun üzerine polise haber verdim. Vatandaşlık görevimizi yaptık" dedi. Polisin, olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:17
  1. Reşat Çoban
  2. çöpe atılmış çanta
  3. altın
  4. ziynet eşyası
  5. Özbekistan
  6. Çanta
  7. Polis
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üç haftada 1 milyar dolar hasılat elde etti
    1. Üç haftada 1 milyar dolar hasılat elde..
    2. THY ekim ayında taşınıyor!
    3. Yeni yıla da rekorlar başladı
    4. Bulduğu içi altın dolu çantayı polise..
    5. Milyonların zam heyecanı! Yarın...
    6. Bahreyn'den İran'daki vatandaşlarına..
    7. Uzaya 'Adana' kebap yolladılar
    8. Çınar'a Süper Lig'den sürpriz talip!
    9. İstanbul'da zam şampiyonu yaş üzüm
    10. Otomobil fiyatları en az 3 bin lira..
    11. Altın fiyatları yeni yıla yükselişle..
    12. Apple dünya devine talip oldu
    13. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu sene 43..
    14. İran'dan 'sınır kapısı' hamlesi
    15. Emeklilerin yeni zammı yarın belli..
    16. Petrol 2018'e yükselişle başladı
    17. Et ithalatında vergi yüzde 40'a..
    18. Kendisine kırmızı kart gösteren hakemi..
    19. Taşeron işçilerin kadro süreci başladı
    20. Kral Selman'a kötü haber...Kardeşi de..
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'