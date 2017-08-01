Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bulduğu altınları polise teslim eden Türk'e övgü

Berlin'de yaşayan Yakup Yılmaz'ın 180 bin TL değerinde altın ve para bulunan çantayı polise teslim etmesi Alman medyasında büyük yankı uyandırdı.

01 Ağustos 2017 Salı 13:50
Bulduğu altınları polise teslim eden Türk'e övgü

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Iğdırlı Yakup Yılmaz'ın çantadaki 1 kilo 110 gram altın ve 3 bin 500 avroyu polise teslim etmesi takdir gördü.

Alman televizyon kanalları ve gazeteler röportaj yaptıkları Yakup Yılmaz'ın tavrının takdire şayan olduğunu vurguladılar.

57 yaşındaki Yakup Yılmaz AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 180 bin lira değerindeki altın ve parayı polise teslim etmesinin ardından hem Alman medyasından hem de sosyal çevresinden övgüler almasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

1992 yılında Almanya'ya geldiğini ve 10 yıl önce geçirdiği bir kaza nedeniyle çalışamaz raporu olduğunu anlatan Yakup Yılmaz böyle bir davranışta bulunmanın vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.

Yakup Yılmaz 27 Temmuz günü Neukölln ilçesinin merkezinde bulunan banka binasının karşısındaki banklarda dinlenmek amacıyla oturduğu esnada altın külçelerinin olduğu çantayı gördüğünü belirterek olayı şöyle anlattı:

''Geçen hafta 27’sinde ben burada dinleneyim diye bankın üzerinde oturuyordum. Aradan fazla zaman geçmeden bir karı-kocanın yerde bir çantaya ayaklarıyla dokunduklarını gördüm. Hatta benim içinden geçti, bunlar ne yapıyor, bomba falan olabilir, ya patlarsa diye. Çünkü olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Kadın çantayı açtı ve kağıt çıktı içinden. Sağına soluna bakarken içine bir daha daldı. Bir kimlik çıktı. Ben kimliği görünce bunu sahibi bellidir dedim. O bayan ile erkeğe götürün polise teslim edin dedim. Zannedersem beni anlamadılar. El işaretiyle ver bana ben götüreyim dedim. Aldım doğrudan yakındaki polis karakoluna götürmek istedim. Giderken çantayı kontrol ettiğimde bir sürü evrak vardı. Daha sonra bir zarf gördüm. Zarfın ağzı kapalı. Açınca para gördüm. Kapattım. Kese kağıdına sarılı ağır bir şey gördüm. İlk önce bozuk paradır dedim. Bu iş sahibidir para bozdurmaya gelmiştir diye içimden geçti. Açtığımda altınları gördüm. Karakola girerek çantayı teslim ettim.''

"Beni gören Türkler ve Almanlar kutluyorlar"

Polise çantayı teslim ettiğinde polislerin altınları ve parayı gördüklerinde şakalaştıklarını da dile getiren Yılmaz, ''Hepsi için tutanak tuttular. 1 kilo 110 gram altın, 3 bin 500 avro para, 8 adet gümüş eski para vardı.'' diye konuştu.

Yılmaz daha sonra çanta sahibinin karakola gelip paralarını ve altınlarını aldığını öğrendiği kaydetti.

Böyle bir davranışı kimseden herhangi bir beklentisi olmadan sadece vatandaşlık görevi olduğunu için yerine getirdiğini kaydeden Yılmaz aldığı güzel övgüler nedeniyle gururlandığını vurgulayarak,  ''Beni gören Türkler ve Almanlar bu olaydan dolayı kutluyorlar. Bazı Türk arkadaşlarım bana sarılıyorlar, 'sen bizim gururumuzsun, bize karşı ön yargıları kırmışsın' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 13:50
  1. Iğdır
  2. Almanya
  3. gazeteler
  4. Berlin
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kale sözünü tuttu
    1. Başkan Kale sözünü tuttu
    2. 7 Ağustos'ta Türkiye'den görülmeye..
    3. Bursa’da çalışmalar başladı… Aranıyor!
    4. Polise kafa atan şahıs gözaltına alındı
    5. Başkan Gürlesin, çalışmalarını anlattı
    6. Şanlıurfa’da iş kazası: 2 yaralı
    7. Quaresma sağlık kontrolünden geçti
    8. 700 balya saman kül oldu
    9. Çin harekete geçti! O ülkeye..
    10. İki üniversite mezunu engelli..
    11. Şiddetli çatışma! İmha edildiler...
    12. Bileği bükülmeyen şampiyonlar..
    13. Dünya beklenenden daha fazla ısınacak
    14. Büyükşehirden sokak hayvanları için..
    15. Dursun Özbek’ten Lucescu çıkarması
    16. Dolandırıcı ile yaşlı kadının telefon..
    17. Hastane otoparkı asfaltlandı
    18. Atıyye: Katar'ın diyaloğa açık olması..
    19. Kuzey Kore rahat durmuyor
    20. Güneydoğu’dan dev ihracat
    ABD'den yaptırım kararı
    ABD'den yaptırım kararı
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var