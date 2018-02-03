Bülbül karakolundan PYD paçavrası indirildi
Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Bülbül köyündeki karakolda bulunan PYD paçavrası indirildi.03 Şubat 2018 Cumartesi 10:58
Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin’de, Bülbül belde merkezini terör örgütü PYD/PKK’dan arındırdı.
Özgür Suriye Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenen Bülbül köyündeki karakoldan PYD paçavrasının indirildiği görüntüler paylaşıldı.
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