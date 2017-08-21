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Bulaşık makinesine bunu koyarsanız...

Bulaşık makinesinde deterjan yerine doğal malzemeler kullanmaya ne dersiniz? Tercihiniz az kimyasala maruz kalmak ise size vereceğimiz yöntemleri muhakkak denemelisiniz.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:31
Bulaşık makinesine bunu koyarsanız...

Bulaşık makinesinde genellikle üç temel deterjana gerek duyulmaktadır. Bunlar; tuz, parlatıcı ve deterjandır. Peki, bu malzemelerin yerine daha doğal olan neler kullanılabilir diyorsanız işte cevapları…

Bulaşık makinesi tuzu yerine limon tuzu
Bulaşık makinesine kimyasal tuz kullanmak yerine limon tuzu kullanabilirsiniz. Çünkü bulaşık makinesi tuzu adı altında kullanılan tuzlar uzun bir süre sonra bulaşık makinenize zarar verebilir. Bu nedenle limon tuzu iyi bir fikir olabilir. 

Bulaşık makinesi parlatıcısı yerine sirke 
Hazır bulaşık makinesi parlatıcılarının yerinde yüksek oranda bulaşıkları tahriş edici madde bulunduğu söyleniyor. Bu nedenle bulaşık makinesi parlatıcısı yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz. 

Bulaşık makinesi deterjanı yerine sirke ve limon tuzu karışımı
Sirke ve limon tuzu karışımı bulaşıklarınızı temizlemeye ve parlatmaya yetiyor. Bulaşıklarınızı sağlıklı bir şekilde yıkayabilmek ve iyi bir şekilde temizlemek istiyorsanız sirke ve limon tuzu karışımını kullanabilirsiniz. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:31
  1. bulaşık makinesi
  2. limon
  3. sirke
  4. SAĞLIK Haberleri
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