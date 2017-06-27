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Bulaşık makinesi nasıl çalışır?

Hayatımızı kolaylaştıran bulaşık makinelerinin nasıl çalıştığını hiç merak ettiniz mi? İzliyoruz...

27 Haziran 2017 Salı 13:55
Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 13:55
  1. bulaşık makinesi
  2. nasıl çalışıyor
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