Bulanık’ta “15 Temmuz Destanı”nı unutulmadı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Mehmet Akpınarlı, Askerlik Şube Başkanı, savcı ve hâkimler, kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Kaymakam uzan, “Bulanıklı hemşerilerim bugün çok anlamlı günde bundan tam bir yıl önce sene-i devriyesini anma programı için 15 Temmuz şehitlerimizin milli beraberlik gününü anmak adına toplanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz ülkemiz adına eşine az rastlanır bir darbe teşşebüsüyle karşı karşıya kaldı. Kadın çoluk çocuk demeden yekpare olarak milli birlik ve beraberliğini tesis ederek tanklara dur dedi. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kast eden bütün örgüt ve yapılara dur dedi. Bu anlamlı duruşuyla ülkenin önemli bir eşiği aşması fırsatını verdi. 15 Temmuz darbesi FETÖ terör örgütü tarafından başarılı olsaydı belki hiçbir kamu çalışanı bu toplantılarda görevinin başında olamayacaktı. Ülke uluslararası dış güçlere teslim edilecekti. Geçen gün Ankara da iken Keçiören Belediye Başkanlığının organize ettiği 15 Temmuz etkinliğinde bir şehit babası ile karşılaştım ve gencecik oğlunun şehit edildiğini anlattı çok duygulandım. Bu vesile ile Başta 15 Temmuz da şehitlerimizi ve diğer bütün şehitlerimiz rahmetle anıyor ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.

İlçe kaymakamın konuşmasından sonra bir konuşma yapan Bulanık Cumhuriyet Başsavcısı Velat Öncel, "15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümü tabi Rabbimiz tüm şehitlerimize rahmet eylesin biz onlara çok minnettarız. Şehitlerimiz Allah için ve vatan millet hakkıyla canlarını bu ülkeye feda ettiler Rabbim onlara merhametiyle muamele etsin. Şehitlik Allah’ın yolunda bu acıdan kalplerine tevhit eden göğüslerine bir mermiyle şehadete gittiler. Şehadet gerçekten bir çağrıdır tıpkı bir “Sela” gibidir. Nesillere ve çağlara bizler tekrar hatırladıkları için 243 şehidimize tekrardan rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbim hepimizin ülkemizin huzur ve refah içerisinde yaşamayı ve bu şekilde nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Bunu yapanlar halktan 15 Temmuz günü cevabını almıştır. İnşallah budan sonra cevap isteyenlere halkımız cevap vermeye devam edecektir” dedi.

Şehitler için İlçe Müftülüğünce okutulan hatimlerin duasının okunması sonrasında binlerce vatandaşla birlikte yürüyüşe geçildi. Yürüyüş Kaymakamlık önünde son bulurken şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının hep bir ağızdan okunmasıyla tören Halk Eğitim Merkezinde resim sergisi, İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 15 Temmuz şehitleri anma programı şiirlerin okunması ve dereceye giren öğrencilere İlçe Kaymakamı tarafında ödüller verilerek gece yapılacak nöbetle program sona erecek.